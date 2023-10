Pourquoi l’épisode 1079 de One Piece ne sortira pas cette semaine ?

Le récit de One Piece approche actuellement de la fin épique de la saga du pays de Wano. Le combat entre Luffy et Kaido est déjà terminé. Mais les spectateurs vont devoir faire preuve de patience avant de voir le banquet de célébration : l’épisode 1079, ce n’est pas pour tout de suite !

Après vingt ans de souffrance, Wano a enfin un Shogun fiable en la personne de Kozuki Momonosuke… Le narrateur souligne que Momo deviendra l’un des chefs les plus exceptionnels de Wano malgré son jeune âge. Avec le clan Kozuki restauré et l’héritier ayant revendiqué son titre légitime, il ne reste plus qu’à célébrer la victoire avant que les Chapeaux de paille ne partent pour une nouvelle aventure.

Mais les ennuis à Wano sont loin d’être terminés, une nouvelle menace se dirigeant vers l’île. L’anime s’apprête en effet à passer à la très attendue Saga Finale. Pourtant, l’épisode 1079 a été retardé. On vous explique pourquoi.

Pourquoi un tel retard de diffusion de l’épisode 1079 de One Piece ?

L’épisode 1079 sera officiellement diffusé la semaine prochaine. Ce retard est dû au studio, qui a fait le choix de publier un épisode récapitulatif cette semaine, à la place de la suite des aventures de Luffy et son équipage.

Le 8 octobre, un épisode récapitulatif du point de vue de Bartolomeo sera en effet diffusé. Il présentera le combat entre Luffy et son Gear 5, et Kaido, le tout agrémenté des commentaires de Bartolomeo.

Quand sortira l’épisode 1079 de One Piece ?

L’épisode 1079 sortira donc le 15 octobre sur Crunchyroll et adaptera le chapitre 1052 du manga.

On y retrouvera nos héros remis depuis la bataille et se préparant pour un banquet de célébration, et on y apprendra la véritable histoire du clan Kozuki. Et cerise sur le gâteau : on devrait avoir un aperçu du prochain ennemi fonçant droit vers Wano.