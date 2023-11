Pourquoi King the Land a été élu l’un des pires K-dramas de 2023

De nombreux K-dramas sortent tous les mois, mais tous ne sont pas forcément appréciés. Pourtant, quand l’un d’eux a été classé pire série coréenne de 2023, les fans ont été surpris.

Les fans de K-drama étaient aux anges lorsqu’il a été annoncé que Lee Jun-ho de 2PM et Im Yoon-ah joueraient les rôles de partenaires amoureux dans la comédie romantique King the Land sur Netflix. Surtout que cela venait après qu’ils aient fait preuve d’une incroyable alchimie en interprétant Señorita de Camilla Cabello lors d’une diffusion en direct. Depuis, les fans de K-drama les encourageaient à jouer ensemble dans une romance.

La série de 2023 se concentre sur un hôtel de luxe où Cheon Sa-rang (Im Yoon-ah) a toujours rêvé de travailler. Elle gravit les échelons pour devenir l’une des meilleures employées grâce à son application et son sourire. Mais elle rencontre bientôt l’héritier chaebol de l’hôtel, Goo Won (Lee Jun-ho), rendu froid et réticent à sourire par son passé.

Les deux commencent une romance tourbillonnante en passant d’ennemis à amoureux tout en travaillant ensemble. King the Land a reçu un soutien favorable de la part des spectateurs, mais certains clichés ont quelque peu déçu les fans du côté de l’intrigue.

King the Land a reçu le plus de votes pour le pire K-drama

Le média Joynews24 a publié sa liste des pires K-drama de 2023. Et c’est King the Land et Mémoire fatale qui l’emportent, recevant au total huit votes.

Selon KBIZoom, King the Land a reçu des votes défavorables en raison de son scénario médiocre qui ne correspondrait pas au calibre des acteurs et à l’histoire d’amour en général. Beaucoup ont estimé que la mauvaise qualité du K-drama n’était pas en phase avec ce que JTBC essayait de présenter.

Mais les fans restaient enchantés par la chimie innée entre Lee Jun-ho et Im Yoon-ah. Beaucoup se sont dits étonnés et sans voix devant les scènes de baiser. Ces moments auraient même tellement convaincu les spectateurs que des rumeurs ont circulé, les mettant en couple.

Un autre détail a cependant aussi son importance : la série coréenne a également été au cœur d’une polémique sur l’un des personnages, un prince arabe. Le problème ? L’image qui lui est donnée n’a pas plu, le présentant comme un homme à femmes buvant et séduisant à tour de bras. L’acteur l’incarnant, Anupam Tripathy, est en réalité d’origine indienne, ce qui n’est pas non plus passé aux yeux de nombreux spectateurs, faisant baisser drastiquement l’audience.

Face à la controverse, JTBC s’est empressé de donner une réponse (un peu vague), partagée en français sur le site k-gen : “Les personnages, les lieux et les noms qui apparaissent dans le drama relèvent tous de la fiction, et nous n’avions aucune intention de détourner ou de nous moquer d’une culture spécifique. L’équipe de production respecte les différentes cultures et nous ferons plus attention à la production pour que personne ne soit mal à l’aise devant le drama.“

L’avis des fans sur King the Land

Les K-dramas sont bien connus pour s’en tenir à certains schémas attendus par les fans. Dans une comédie romantique, il n’était malheureusement pas surprenant que Goo Won soit le riche protagoniste masculin au cœur froid. Sans parler de son traumatisme d’enfance qui l’a façonné et de sa relation brisée avec son père. King the Land a également ajouté l’intrigue générale de Sa-rang comme étant la femme brillante et joyeuse qui apprend à Goo Won à profiter de la vie à nouveau, à sourire et à s’impliquer dans son rôle bien mérité d’homme d’affaires. King the Land a coché toutes les cases importantes, voire trop : les fans ont estimé que c’était bien trop prévisible, sans véritable drame ou tension.

“Je suis fan de Junho. Mais ce drama est trop gênant et fade. J’avais hâte qu’il se termine. D’habitude, je regarde ses dramas au moins 3 fois par épisode. Mais je n’ai jamais revu aucun épisode de ce drama. L’acting de Junho et Yoona est le meilleur, c’est juste le drama le problème.“

Beaucoup ont convenu que le K-drama était surfait et que l’alchimie entre Lee Jun-ho et Im Yoon-ah était la seule grâce salvatrice. Le débat sur le fait que King the Land mérite ou non sa place sur la liste est en suspens parmi les afficionados, mais force est de reconnaître que certains ont apprécié la romance moins stressante et la fin heureuse de la série coréenne.