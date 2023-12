Pourquoi la Saison 4 d’Emily in Paris n’est pas disponible sur Netflix ?

Emily in Paris est l’une des séries les plus populaires sur Netflix. Mais pourquoi la saison 4 de cette comédie romantique n’est-elle pas encore sortie ?

Emily in Paris met en vedette Lily Collins dans le rôle principal d’Emily Cooper, une directrice marketing de Chicago, qui décroche le job de ses rêves dans la capitale française. Le synopsis officiel indique que le personnage doit jongler entre “travail, amis et romance”, tout en vivant dans la ville de l’amour.

Aux côtés de Lily Collins, la série met en scène Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Camille Razat, Lucien Laviscount et William Abadie.

Et alors que les nouvelles saisons sortent normalement en décembre, il n’y a actuellement aucun signe de la saison 4 sur Netflix. Alors, où est-elle ?

Pourquoi la saison 4 d’Emily in Paris n’est pas encore sur Netflix ?

La saison 4 d’Emily in Paris a été retardée en raison des grèves des scénaristes et des acteurs qui a secoué l’industrie de la production audiovisuelle plus tôt cette année.

La série 1 a fait ses débuts sur Netflix le 2 octobre 2020. Puis, la série a commencé à sortir pendant la saison des fêtes, avec la Saison 2 arrivant le 22 décembre 2021 et la Saison 3 diffusée à partir du 21 décembre 2022.

Le tournage de la saison 4 n’a en fait pas encore commencé. Selon un récent rapport de Variety, le plan était de tourner à l’été 2024 à Paris. Mais les Jeux Olympiques et Paralympiques signifient qu’aucun film ou série ne sera tourné pendant cette période. Le tournage d’Emily in Paris aurait donc finalement été avancé.

Variety suggère qu’Emily in Paris commencerait son tournage en France le 15 janvier, avant de se déplacer en Italie. Ainsi, bien que la saison 4 n’ait pas encore de date de sortie, elle devrait être prête pour décembre 2024, si Netflix souhaite poursuivre cette tradition.

Que se passera-t-il dans la saison 4 ?

Lily Collins a donné un aperçu de ce à quoi s’attendre dans une vidéo publiée par Netflix sur YouTube (qui peut être visionné ci-dessus). Dans la courte vidéo, l’actrice vedette explique : “Nous avons terminé sur une note dramatique la saison dernière, et surprise, cela ne s’arrête pas là. Il s’est passé tellement de choses qui méritent des réponses. Alfie a-t-il toujours le cœur brisé ? Gabriel obtiendra-t-il son étoile Michelin ? Mindy et le groupe iront-ils à l’Eurovision ? Et qu’en est-il de Camille ? L’amour retrouvé de Sylvie durera-t-il ? Et la question dans tous les esprits – Emily et Gabriel vont-ils enfin se réunir ?”

“Nous avons plus de fun, plus de mode, et bien sûr, plus de drame en réserve pour vous tous. Emily va devoir décider si tout ce qu’elle a toujours voulu est vraiment ce dont elle a besoin. Et même si le cœur d’Emily restera toujours fidèle à Paris, sa vie prend quelques tournants inattendus cette saison. Ne soyez pas surpris de la trouver en vacances romaines.”

Malheureusement, les fans d’Emily in Paris devront donc encore prendre leur mal en patience.