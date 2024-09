Pourquoi Daryl Dixon n’est pas dans les comics The Walking Dead ?

Avant la sortie de la saison 2 de The Walking Dead: Daryl Dixon, vous avez peut-être essayé de vous renseigner sur l’histoire du personnage dans les comics – mais vous ne le trouverez nulle part.

La série The Walking Dead a été diffusée pour la première fois sur AMC en 2010, soit sept ans après qu’Image Comics a publié le premier numéro de la série de comics de Robert Kirkman. La série télévisée a duré pas moins de 11 saisons, se terminant en 2022 sur une note étonnamment ouverte.

Il s’avère que cette fin n’était que le début, avec trois spin-offs ayant été lancés depuis le grand final : Dead City, qui suit Maggie et Negan à New York ; The Ones Who Live, qui suit Rick Grimes et Michonne après les événements de la série principale ; et enfin Daryl Dixon, qui suit les aventures du personnage éponyme après qu’il se retrouve en France.

Daryl est un personnage favori de longue date, et la série s’est terminée alors qu’il partait à la recherche de réponses sur le virus de The Walking Dead (et les variants de zombies). Il n’était donc pas surprenant de le voir obtenir sa propre série. Cependant, si vous souhaitez en savoir plus sur lui dans les comics, vous risquez d’être déçus.

Daryl Dixon n’est pas dans les comics The Walking Dead

C’est simple : il n’y a pas de comics sur Daryl Dixon parce que le personnage a été créé exclusivement pour la série télévisée The Walking Dead.

AMC

Norman Reedus avait initialement auditionné pour le rôle de Merle, le frère de Daryl joué par Michael Rooker dans la saison 1. Il ne correspondait pas au rôle, mais les producteurs l’ont tellement apprécié qu’ils ont créé le personnage de Daryl rien que pour qu’il puisse rejoindre le casting.

« Je me souviens qu’ils avaient parlé de la douleur dans ses yeux qu’il était suffisamment vulnérable pour montrer », a déclaré la directrice de casting Sharon Bialy, selon ComicBook.

Cependant, malgré la demande des fans, il n’est jamais apparu dans les comics de Kirkman. « Bien que j’aie participé à la création de Daryl et Merle, c’était vraiment un effort d’équipe impliquant d’autres scénaristes de la saison 1, Jack LoGiudice et Charles H. Eglee, ainsi que Frank Darabont (qui les a originellement conçus et nommés) », a-t-il écrit dans The Walking Dead Deluxe #67.

« Une chose intéressante à la télévision, c’est que les acteurs ont aussi une grande influence sur ce que deviennent leurs personnages, simplement par la manière dont ils interprètent leurs répliques. Des lectures surprenantes de répliques inspirent les scénaristes à écrire les personnages d’une manière complètement différente à mesure que la série avance. Donc, je créditerais également Michael Rooker et Norman Reedus pour une grande partie de ce qui fait que ces personnages fonctionnent. »

Et quid du numéro 129 de The Walking Dead ?

En 2014, les comics The Walking Dead ont teasé l’« introduction » de Daryl Dixon dans le numéro 129, mais ce n’était qu’un poisson d’avril.

La couverture utilisait une image retouchée de Dwight, arborant une arbalète, des cheveux noirs ébouriffés et un gilet familier pour faire croire aux gens qu’il s’agissait de Daryl.

« J’adore Norman Reedus. Tout le monde chez Skybound l’adore, et nous aimons ce qu’il apporte au personnage de Daryl. Ce n’était pas un canular destiné à “tromper” Norman (j’espère qu’il n’est pas TROP fâché). C’était un clin d’œil amusant au fait que le très, TRÈS aimé Daryl Dixon n’est pas du tout dans les comics », peut-on lire dans une précédente publication sur le site de Skybound.

« Cela m’a amené à me demander à quoi cela ressemblerait SI nous introduisions Daryl dans les comics (ce que je ne pense pas faire, mais je ne suis pas un Robert). »

Dwight a fait ses débuts dans le numéro 98, armé d’une arbalète et rappelant aux fans Daryl. Malheureusement, Kirkman a écarté la possibilité que Daryl apparaisse dans les comics.

« Je ne l’aurais jamais fait parce que cela aurait semblé incorrect d’introduire le travail de tant d’autres personnes dans les comics », a expliqué Kirkman.

« Je n’ai jamais voulu que la série change les comics, car ce sont les comics qui ont rendu la série possible, et j’avais peur que cela devienne un cercle vicieux. »

En attendant la suite de The Walking Dead: Daryl Dixon, intitulée The Book of Carol, voici notre liste de toutes les séries à voir en streaming ce mois-ci.