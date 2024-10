Pourquoi Anne n’est pas dans Venom 3 ? La réalisatrice explique l’absence du personnage

Venom: The Last Dance vient de débarquer sur grand écran, mais il manque l’amoureuse originale d’Eddie Brock et la réalisatrice Kelly Marcel explique les raisons de son absence.

Venom 3 se fait enfin une toile en France, après être sorti dans d’autres pays, pour dévoiler la conclusion aux aventures d’Eddie et de son symbiote à la langue bien pendue. On était déjà prévenu depuis un certain temps, il s’agirait du dernier volet de la trilogie de Sony pour le duo au cinéma, et pourtant il semble qu’il manque quelqu’un d’important alors que le film commence son parcours en salles.

En effet, Anne, la petite amie (et ex) d’Eddie Brock est introuvable du début à la fin de Venom: The Last Dance. Le personnage interprété par Michelle Williams n’aura donc pas l’occasion de faire ses adieux aux spectateurs, mais la réalisatrice a déjà expliqué les raisons derrière le choix de ne pas la faire apparaître.

Pourquoi Anne n’est pas dans Venom 3 ?

C’est auprès de The Hollywood Reporter que la réalisatrice Kelly Marcel a expliqué que Venom 3 devait avant tout se concentrer sur la relation entre Eddie Brock et Venom.

La cinéaste détaille ainsi : “Nous voulions les isoler. Il fallait les sortir de leur zone de confort. Nous voulions les éloigner de tout ce qu’ils connaissaient et de tous ceux qu’ils aimaient, pour qu’ils ne puissent vraiment plus compter que sur l’un l’autre.“

La réalisatrice poursuit en parlant d’une aventure très solitaire pour les deux héros fusionnés : “Nous voulions qu’ils atteignent la symbiose ensemble et décident de devenir le Protecteur Létal, et qu’ils entreprennent ce voyage ensemble. Et, ça devient évidemment très vite dangereux pour eux, puisque le simple fait d’être ensemble signifie que le monde est en danger. Ils en viennent à comprendre que ce qu’ils ont choisi est en réalité leur propre perte, donc tous les personnages des films précédents — à l’exception de Mme Chen, jouée par Peggy Lu — n’avaient pas leur place dans ce road trip.“

Venom 3 étant le dernier opus de la trilogie consacrée au symbiote, les spectateurs devront faire le deuil du personnage d’Anne, qui n’apparaîtra probablement plus sur grand écran dans cet univers bien particulier – à moins que la franchise ne continue dans un Venom 4 sans les deux héros originaux, comme le suggèrent les scènes post-génériques ?