Y aura-t-il un Joker 3 ? La réponse du réalisateur pourrait vous surprendre

Todd Phillips se prépare pour lâcher les clowns dans Joker: Folie à deux, mais il a déjà offert une réponse quant à l’existence possible d’un Joker 3.

Batman a de quoi être satisfait : son univers est certainement celui qui a eu droit à le plus d’adaptations réussies à partir de ses comics. Entre le succès du Dark Knight de Christopher Nolan (malgré le manque d’enthousiasme du réalisateur), mais aussi celui de la récente série Batman Caped Crusader, en passant par le film de Matt Reeves The Batman qui a su tirer son épingle du jeu, il est difficile de lui trouver un véritable concurrent. À part, peut-être, parmi ses propres ennemis.

Joker a en effet de quoi faire de l’ombre à son némésis. Après un carton planétaire en 2019, le vilain interprété par Joaquin Phoenix et dirigé par Todd Phillips compte bien retenter l’aventure au cinéma et récupérer son titre de roi du box-office, pour l’instant dérobé par l’impertinent Deadpool & Wolverine. Rejoint par Lady Gaga dans le rôle d’Harley Quinn (plus on est de fous…), le clown triste Arthur Fleck fait déjà parler de lui grâce à une promotion remplie d’images séduisantes. Mais peut-on s’attendre à un Joker 3 ? Le réalisateur a déjà répondu à la question.

Todd Phillips s’exprime sur la possibilité d’un Joker 3

Le réalisateur de Joker n’a pas l’intention de réaliser un troisième opus, estimant avoir fait le tour de l’histoire d’Arthur Fleck.

C’est lors d’une interview pour Variety que le cinéaste a expliqué son point de vue : “C’était amusant de jouer dans ce bac à sable pour deux films, mais je pense que nous avons dit tout ce que nous voulions dire à propos de cet univers.“

Ce qui ne signifie pas pour autant que les chemins de Joaquin Phoenix et Todd Phillips ne seront pas amenés à se recroiser à l’avenir, le réalisateur précisant ensuite : “J’adorerais continuer à travailler avec Joaquin, mais sur une comédie, parce qu’il est capable d’être tellement détendu et amusant. Et je pense que les gens veulent vraiment des comédies en ce moment. Le trailer de Joker 2 résume bien les choses en disant que ce dont ce monde a besoin, c’est de l’amour. Mais je pourrais aller plus loin : on aurait aussi bien besoin d’une bonne tranche de rigolade.“

Joker: Folie à deux sortira le 2 octobre 2024 sur grand écran. Et avant lui, un autre redoutable ennemi de Batman fera son apparition dans la série The Penguin, dès le 20 septembre sur Max.