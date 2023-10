Pokémon : la nouvelle bande-annonce de la série en live-action surprend et divise les fans

Après le film Pokemon Detective Pikachu avec Ryan Reynolds, les fans ont eu vent d’un nouveau projet en live-action : celui d’une série. Mais alors que la bande-annonce vient de sortir, les réactions sont mitigées sur les réseaux sociaux.

Centrée sur les version Rouge et Vert des jeux Pokémon de 1996, la série tant attendue en live-action fait déjà débat chez les fans qui l’attendent de pied ferme. PokeTsume, ou Fill Your Pockets with Adventure (qu’on peut traduire par “Remplis tes poches avec de l’Aventure“) vient de proposer de premières images de son histoire, et les spectateurs semblent divisés entre enthousiasme et déception. Mais pourquoi ?

Fill Your Pocket with Adventure : c’est quoi, cette série en live-action de Pokémon ?

Fill Your Pockets with Adventure, déjà surnommée PokeTsume par la communauté, sera la première série en live-action pour le monument que représente Pokémon dans la pop culture. Jeux vidéo, cartes, séries et films d’animation, la franchise s’est développée dans de nombreux secteurs, mais il lui manquait encore cette case à cocher.

La série en live-action sera diffusée sur TV Tokyo au Japon dès le 19 octobre. Mais il y a déjà un hic : les fans en-dehors du pays d’origine des monstres de poche n’y auront pas accès. Pour le moment, aucune information sur une diffusion à l’étranger n’a été annoncée. Ce qui n’est pas la principale cause de perplexité chez les fans.

Pokémon : une bande-annonce pour la série en live-action qui surprend les fans

L’intrigue de la série suit une jeune femme, Madoka Agaki, qui quitte sa petite ville natale pour s’installer à Tokyo, après avoir reçu un colis de sa mère contenant une Gameboy et une copie de Pokémon Rouge. Le jeu l’aidera à mieux appréhender sa vie, son travail et l’environnement de Tokyo.

Le résumé était déjà connu, pourtant les fans s’attendaient encore à voir l’héroïne se retrouver plongée dans un monde rempli de créatures à capturer. Ce ne sera pas le cas : la première bande-annonce met en scène non pas une dresseuse dans un univers rempli de monstres de poche, mais bien une joueuse qui relance sa vieille Gameboy. Et c’est tout.

Si certains fans semblent ravis de ne pas voir Madoka se retrouver catapultée au milieu de Pokémons sauvages, d’autres en revanche l’ont en travers de la gorge. Résultat : la communauté des dresseurs semble partagée entre enthousiasme et déception.

“Oh mon Dieu, quelle déception ! Je pensais qu’on verrait des Pokémon comme dans Détective Pikachu, j’étais tellement excité. :(“

“C’est plutôt cool. J’espère qu’il y aura une ligue de jeux vidéo et qu’elle devra se rendre dans 8 arènes en ville, tout en gérant ses problèmes et rivaux dans la vraie vie. Soyons honnêtes, avoir des monstres capables d’utiliser des attaques élémentaires dans un contexte réel, c’est dangereux. Et puis, c’est aussi de la maltraitance animale.“

“C’est un drama banal où le personnage principal est inspiré par les jeux Pokémon, pas un drama où les gens cohabitent avec des Pokémon. Voilà, je vous ai épargné un clic. Maintenant, on met tout ça de côté et on va oublier dans la boisson.“

Aucune plateforme n’a pour le moment évoqué une diffusion en-dehors du Japon : l’exportation à l’internationale de PokeTsume risque de dépendre de sa réception à la maison. Qu’elle divise ou non, on ne peut nier l’intérêt d’une bonne partie de la communauté internationale des fans de Pokémon pour la série en live-action.

