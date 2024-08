George R.R. Martin révèle son plus grand regret avec Game of Thrones

George R.R. Martin a discuté de l’un de ses plus grands regrets concernant l’écriture de sa saga littéraire, qui pourrait expliquer pourquoi le dernier tome du Trône de Fer tarde tant à sortir.

L’écriture de la série Le Trône de Fer de George R.R. Martin a débuté avec A Game of Thrones en 1991, avant que l’œuvre ne commence sa publication en 1996 chez l’édition américain Bantam. Depuis, quatre suites ont été sorties, réunissant chacune plusieurs tomes : A Clash of Kings (1998), A Storm of Swords (2000), A Feast for Crows (2005) et A Dance with Dragons (2011).

Loin de s’arrêter là, l’auteur a sorti d’autres livres s’inscrivant dans le même univers, tels que le recueil de nouvelles Tales of Dunk and Egg (qui inspire la série spin-off A Knight of the Seven Kingdoms), ou encore Feu et Sang, l’œuvre derrière House of the Dragon. Mais cette activité prolifique cache un point que de nombreux lecteurs reprochent à l’auteur : le fait de ne jamais avoir terminé The Winds of Winter, en cours d’écriture depuis près de 15 ans. Par manque de motivation ? Il semblerait que le problème soit plus profond que ça.

Quel est le plus grand regret de l’auteur du Trône de Fer ?

Apparu lors d’un événement de l’Oxford Writers’ House, George R.R. Martin a répondu à la question sur son plus grand regret en prenant en exemple un autre auteur, Gene Wolf, qui a eu l’opportunité d’écrire sa saga du Livre du Nouveau Soleil durant son temps libre.

hbo

“Il ne les a pas soumis à un éditeur, ce qui est la méthode usuelle. Il n’a pas obtenu de contrat ni de date butoir, et a terminé les quatre livres. Quand il a terminé le quatrième tome, il a pu revoir les éléments du premier qui ne correspondaient plus vraiment ; les points où le roman faisait un écart, où il avait changé. Il a donc pu revenir en arrière et réviser l’histoire. Ce n’est qu’une fois les quatre livres terminés que Gene a présenté son œuvre, et la série a été achetée et publiée.“

C’est cette liberté que George R.R. Martin dit “envier“, ne vivant de son côté que des revenus engendrés par ses propres ouvrages. Pour l’auteur, il est devenu impossible d’écrire une saga littéraire sans la vendre rapidement pour payer les factures.

“Il y a quelque chose de très libérateur d’un point de vue artistique quand vous n’avez pas d’autres contraintes, par exemple en héritant d’un énorme fonds d’argent ou d’un château ou une chose de ce genre, et que vous pouvez écrire toute votre série sans avoir à la vendre, sans avoir à vous soucier des délais.“

“Croyez-le ou non, je ne prends pas tout ce temps pour écrire The Winds of Winter juste parce que je pense être un autre Gene Wolf, j’aurais adoré l’avoir fini il y a des années… mais oui, c’est ce que je changerais si je le pouvais.“

Pour les fans, l’auteur fait face à un blocage dans l’écriture de la fin du Trône de fer

Les arguments de George R.R. Martin sont évidemment valables, et ses propos sont pour les fans un moyen d’expliquer les raisons du retard de The Winds of Winter.

hbo

Car avec l’engouement pour la série Game of Thrones, l’écrivain doit faire face à des attentes toujours plus grandes de la part de son public. Surtout après la saison 8 très mal reçue, considérée comme bâclée par les spectateurs de la production HBO.

Comme le fait remarquer un internaute sur un fil Reddit : “C’est assez révélateur. Il dit clairement qu’après coup, il y a des choses qu’il aurait aimé ne jamais avoir ajoutées à la série, et que ça le bloque maintenant.” Ce à quoi un autre a ajouté en commentaire : “Pour rendre la chose encore plus triste, les éléments qu’il regrette peuvent même être certains des plus populaires. Un problème à double tranchant.“

“Il y a tout simplement des points qu’il n’arrive pas à relier ensemble,” a poursuivi un troisième. “C’est tellement évident que ça le bloque pour terminer le livre. Je me demande quelle intrigue il déteste le plus.“

Il faudra probablement faire encore une fois preuve de patience pour retrouver la suite du Trône de fer, une qualité nécessaire pour tout fan de George R.R. Martin qui se respecte. D’ici-là, la saison 3 de House of the Dragon sera peut-être même déjà sortie.