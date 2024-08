Kaos : tous les personnages et leurs origines mythologiques, de Zeus à Eurydice

La série Netflix revisite de nombreux mythes grecs pour les moderniser à sa façon, offrant de nombreux clins d’œil aux spectateurs : on vous explique les personnages de Kaos.

En attendant la suite des grosses productions telles qu’Arcane ou Le Problème à 3 Corps, Netflix propose une nouveauté à ses abonnés : Kaos, série de Charlie Covell à qui l’on doit déjà The End of the F***ing World, présente une modernisation des mythes grecs. Il y est question (entre autres) de prophéties, de famille qui s’effondre et de chaos, le tout porté par la présence de nombreux héros que les spectateurs ont pu reconnaître.

En tête du casting, on retrouve Jeff Goldblum pour incarner le roi des dieux, Zeus. Mais la distribution de Kaos ne s’arrête pas qu’au maître du ciel, et présente plusieurs groupes de noms issus de légendes du monde grec : entre les dieux de l’Olympe, les mortels et autres entités, on vous présente les personnages de la nouvelle série Netflix et leurs liens avec la mythologie dont ils sont issus.

Attention : cet article contient des spoilers de la série Kaos sur Netflix !

Les dieux de l’Olympe dans Kaos

Zeus – Jeff Goldblum

Dans la série : Chef de famille installé sur l’Olympe, Zeus consomme l’eau du Méandre jusqu’à plus soif. Prétendant avoir créé les humains, il attend d’eux d’être vénéré jusqu’à la mort et au-delà, dans le but de rester immortel. Sa tyrannie ne s’arrête pas au monde des mortels, puisqu’il mène sa famille sans la moindre délicatesse, se complaisant dans son égoïsme et ses caprices.

Le dieu est certainement la figure mythologique la plus connue, et son itération dans la série correspond sur de nombreux points à ses origines : colérique et puissant, Zeus est aussi habitué à tromper son épouse Héra et se crée une progéniture importante chez de nombreuses mortelles. Le mythe de Cronos est également repris, à une exception près : le papa, bien que bourreau de toute la fratrie, n’était qu’un humain lorsque son dernier fils s’est défendu et l’a tué, là où celui de la mythologie grecque est un titan.

Héra – Janet McTeer

Dans la série : Héra est l’épouse de Zeus et reine des dieux. Frustrée par son mariage, elle n’hésite pas à tromper son mari avec Poséidon. On pourrait croire que la déesse agit par vengeance, mais elle fait remarquer à son amant qu’elle aurait trompé son mari, quel qu’il soit. Malgré tout, et d’après son interprète Janet McTeer (via Tudum), “elle aime sincèrement son mari, elle adore le pouvoir et tout ce qui est décadent. C’est une personne complexe plutôt que purement maléfique.“

Héra est considérée comme la protectrice des femmes, et la série choisit de la faire s’entourer uniquement de femmes pour son culte. Avec Zeus, elle a généralement trois enfants, Arès, Hébé et Ilithyie, tandis qu’elle conçoit seule Héphaïstos pour prouver à son mari qu’elle est capable de concevoir seule.

Poséidon – Cliff Curtis

Poséidon est le frère de Zeus, et dieu des océans, ce qui ne s’éloigne guère des mythes qui accompagnent le personnage. La série lui attribue Héraklion, ville qu’il gère de loin. Malheureusement pour lui, la paranoïa de son grand-frère le force à retrouver son sérieux et s’impliquer dans les affaires des humains.

Hadès – David Thewlis

Dans la série : Autre frère de Zeus, Hadès est souverain du monde des morts, mais agit avant tout comme un employé de son frère qui veut toujours plus d’eau du Méandre.

Comme dans la plupart des mythes, Hadès est marié à Perséphone, la série choisissant d’en faire deux amants malgré les racontars sur leur union. Une autre allusion aux mythes est visible lorsque Zeus force son frère à se baigner, dévoilant des cicatrices sur son corps : un rappel des mauvais traitements de Cronos. De la même manière, Zeus est souvent surpris de voir son frère près de lui. Si on peut y voir une manière de montrer Hadès comme une personne effacée, c’est aussi un clin d’œil à l’un des attributs du dieu, à savoir un casque lui permettant de se rendre invisible, y compris de ses semblables.

Perséphone – Rakie Ayola

Dans la série : Reine du monde souterrain au côté d’Hadès, Perséphone aide son mari à gérer le passage des défunts par le portail. Témoin du comportement discutable de sa belle-famille, Perséphone défend Hadès bec et ongles et n’hésite pas à s’opposer aux dieux de l’Olympe, qu’elle considère comme injustes.

Selon les mythes, Perséphone est enlevée par Hadès, qui lui fait manger une grenade pour la garder auprès de lui malgré les protestations de sa mère Déméter : ayant consommé de la nourriture du monde souterrain, la déesse est en effet censée rester. Un conte que la série balaye avec ironie lorsque le personnage affirme que ces mythes sont absurdes et qu’elle est simplement tombée amoureuse d’Hadès.

Dionysos – Nabhaan Rizwan

Dans la série : Fils de Zeus et d’une mortelle, le jeune homme est fait dieu par son père qui l’apprécie, avant de vite s’en lasser. Dionysos tente d’abord de s’attirer les grâces de son paternel, mais finit par comprendre qu’il devra se trouver un autre but.

Dieu du vin, de la fête et des excès, le dieu de la mythologie grecque est adapté dans la série comme un jeune homme se consacrant aux soirées orgiaques. Mais il est aussi assimilé au théâtre, ce qui se retrouve dans les épisodes de Kaos alors qu’il se cherche des divertissements et suit les péripéties du musicien Orphée avec ferveur. L’attachement du dieu pour le chat Dennis peut aussi s’expliquer par le fait que l’animal porte un nom qui est justement rattaché à la divinité.

Les mortels

Ariane – Leila Farzad

Dans la série : “Ari” est la fille de Minos, dirigeant de Crète. Accablée par la culpabilité d’avoir tué sans le vouloir son frère jumeau Glaucus quand elle était bébé, elle se plie aux moindres demandes de sa famille.

Ariane est la princesse qui aide Thésée à retrouver son chemin dans le labyrinthe conçu par Dédale dans la mythologie grecque, grâce à un long fil de laine. En échange de son aide, et conscient qu’en l’aidant Ariane trahit son père Minos, Thésée promet de l’emmener avec lui et de l’épouser. Mais il finit par l’abandonner. N’ayant plus nulle part où aller, Ariane rencontre finalement le dieu Dionysos qui tombe amoureux d’elle et l’entraîne dans ses aventures. Selon certains mythes, elle meurt transformée en pierre en croisant le regard de la tête de Méduse : cette partie peut se retrouver dans les statues pour lesquelles Ari est tenue de poser tous les ans.

Cassandre – Billie Piper

Dans la série : Cassandre est une mystérieuse inconnue prédisant des événements dans la série Kaos, mais personne ne l’écoute, ce qui correspond tout à fait aux mythes qui entourent la jeune femme.

Cette dernière obtient en effet le don de prédire l’avenir auprès d’Apollon, mais refuse en contrepartie de s’offrir à lui. Vexé, le dieu décide que personne ne la croira lorsqu’elle fera ses prédictions.

Cénée – Misia Butler

Dans la série : Au départ jeune fille, Cénée entame une transition pour devenir un homme, ce qui lui vaut d’être chassé des amazones qui interdisent les garçons dans leurs rangs.

Cénée incarne dans la série le rejet du sexe opposé et des personnes en transition de genre et de sexe, et son histoire n’est pas très différente des mythes. Le changement n’a en revanche pas la même origine dans les différents écrits : Cénis (son nom de fille) aurait été violée par Poséidon, en échange d’un vœu. La fille demande alors à devenir un garçon. Selon les versions, la transformation se justifie par la volonté de ne plus se faire abuser, ou encore pour qu’il ne lui soit pas permis de devenir mère. Devenu homme, Cénée est considéré comme invincible.

Charon – Ramon Tikaram

Dans la série : Charon est l’ancien amant de Prométhée, qui le tue pour l’envoyer dans le monde souterrain afin de s’assurer qu’il puisse aider Orphée dans le futur.

C’est de cette manière que la version de Kaos rejoint celle du mythe, faisant de Charon le passeur des Enfers. En revanche, c’est à lui qu’il faut présenter l’obole, soit la pièce, et non pas aux portiques de la série. Lorsqu’un défunt n’a pas de quoi payer le passage, il est condamné à errer cent ans sur les bords du fleuve Styx, ce que la série Netflix a repris avec les morts devant travailler pendant deux cents ans faute de pièce.

Dédale – Mat Fraser

Dans la série : Dédale est un prisonnier de Minos dans Kaos, le souverain voulant le garder pour s’assurer que personne d’autre ne bénéficiera de son expertise, mais aussi pour cacher le secret concernant son fils Glaucus.

Dans les mythes, c’est pour punir Dédale d’avoir donné la solution de la pelote de laine à Ariane et Thésée que Minos enferme l’architecte et son fils dans le labyrinthe. La version la plus connue de leur fuite est celle des ailes de cire, et de la chute d’Icare s’étant trop approché du soleil.

Eurydice – Aurora Perrineau

Dans la série : Eurydice est la compagne d’Orphée, mais compte le quitter. Ce qu’elle fait, métaphoriquement, en mourant. Elle est le premier élément déclencheur de l’histoire de Kaos. Son nom peut être traduit par “justice sans bornes“.

Glaucus – Fady Elsayad

Dans la série : Glaucus est le frère jumeau d’Ariane, prétendu mort au début de Kaos, avant qu’on apprenne que son père l’a en réalité caché et transformé en monstre dans le labyrinthe de Dédale, par peur d’une prophétie.

Dans les mythes, Glaucos n’est pas le minotaure, mais son demi-frère : la créature est en réalité née des amours de la femme de Minos avec un taureau blanc, envoyé par Poséidon. Le dieu est en effet vexé après que le souverain n’ait pas respecté sa part du contrat faisant de lui le roi de Crète : à la place du taureau blanc promis au dieu de la mer, l’homme s’est contenté de sacrifier une autre bête.

Minos – Stanley Townsend

Dans la série : Minos est le dirigeant de la ville d’Héraklion dans Kaos, et son rôle est très proche de celui des mythes grecs, à quelques exceptions près.

Il est ainsi le fils de Zeus (encore un !), et a quant à lui de nombreux enfants, au lieu des seuls jumeaux Glaucus et Ariane dans Kaos. Dans les récits grecs, Minos doit cacher l’existence du minotaure et lui envoyer sept garçons et sept filles tous les neuf ans. Ce qui correspond dans la série à l’exécution des 7 Troyens, rebelles qui refusent de vénérer les dieux et que Minos offre en pâture à son fils.

Orphée – Killian Scott

Dans la série : Comme dans les nombreux contes qui lui sont associés, Orphée est un musicien d’exception réussissant à convaincre les dieux de le laisser aller chercher sa muse Eurydice dans le monde des morts, à condition de ne pas la regarder. Dans la série, le couple habite dans la villa Thrace, un clin d’œil aux origines d’Orphée dans les mythes, fils du roi de Thrace Œagre.

On retrouve également la condition de ne jamais se retourner vers la jeune femme avant d’être sorti des Enfers dans la série : sur le chemin du retour, Riddy supplie le héros de lui parler en face. En cédant, Orphée se retrouve contraint de discuter enfin de leur rupture, qui devient officielle. Si Eurydice n’est pas renvoyée chez les morts, les deux amants ne sont finalement plus en couple. D’une certaine manière, c’est aussi à cet instant qu’Orphée la perd.

Thésée – Daniel Lawrence Taylor

Dans la série : Thésée est le garde du corps d’Ariane dans Kaos, loin du héros grec des mythes. Mais comme dans la plupart des récits, il est également une déception amoureuse pour la fille de Minos.

Un clin d’œil amusant est celui du combat d’Hippolyte, lorsqu’Ariane s’interroge sur l’amazone que lui montre Thésée. En effet, selon certaines versions, le héros a un enfant avec l’amazone Antiope : le garçon s’appelle alors Hippolyte, mais ne peut être amazone en raison de son genre.

Les autres divinités

Les Furies – Natalie Klamar, Cathy Tyson, Donna Banya

Dans la série : Les furies sont trois femmes chargées de traquer les criminels impunis pour les pousser au suicide dans Kaos. Leur quête de justice ne s’arrête pas aux mortels : les dieux ayant outrepassé leurs droits, elles cherchent également à les punir.

Les Furies sont des divinités de la mythologie romaine (dans la mythologie grecque, on parle des Érinyes.) Elles sont elles aussi des divinités vengeresses. Le choix du terme romain peut s’expliquer par le fait que le nom est plus simple pour la série, mais aussi pour être vu comme l’annonce d’une nouvelle ère qui menace les dieux grecs de Kaos.

Méduse – Debi Mazar

Dans la série : Méduse est une défunte travaillant pour Hadès dans le monde des morts. Sa haine des dieux provient de sa compréhension aigue des magouilles de la famille de Zeus, mais le personnage aurait de quoi détester les dieux avec certaines autres versions du mythe.

En effet, Méduse est au départ considérée comme une belle jeune fille de laquelle Poséidon s’éprend. Le dieu abuse d’elle dans un temple consacré à Athéna, qui y voit un affront et punit la victime en la transformant en gorgone – même si d’autres sources font d’elle une déesse primaire et monstrueuse. Hermès et Athéna aident finalement le héros Persée à se débarrasser de Méduse, qui finit décapitée.

Les Moires – Sam Buttery, Suzy Eddie Izzard, Ché

Dans la série : Les Moires sont trois mystérieuses femmes chargées de veiller sur le destin dans Kaos. Elles sont trois : Clotho, Lachésis et Atropos. Elles restent neutres dans le conflit qui oppose les hommes aux dieux, se contentant de suivre le cours de l’histoire comme il est écrit.

La série ne s’écarte pas des mythes qui les entourent, les rendant aussi énigmatiques que possible. On les sait seulement suffisamment puissantes pour inquiéter Zeus.

Prométhée – Stephen Dillane

Dans la série : Prométhée est le narrateur de Kaos, mais aussi une ancienne connaissance de Zeus, qui l’a fait prisonnier pour s’assurer que le secret de ses origines mortelles ne soit pas éventé. Le personnage avait cependant anticipé le sale coup, et conscient de la nature capricieuse du roi des dieux, a préparé le terrain pour que les mortels se révoltent.

Dans les mythes, Prométhée est surtout connu comme le titan ayant volé le feu sacré aux dieux pour l’offrir aux hommes, ce qui lui vaut d’être supplicié par Zeus, qui le condamne à se faire dévorer le foie par l’aigle du Caucase chaque jour. Le mythe du feu dérobé est illustré dans Kaos par l’aide que Prométhée apporte aux humains pour leur ouvrir les yeux sur la vraie nature des dieux.

Kaos est sorti le 29 août 2024 sur Netflix. Et si les épisodes avec Jeff Goldblum ne vous suffisent pas, vous pouvez également aller jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming.