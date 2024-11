La série Landman sous le feu des critiques à cause de ses personnages féminins

Les personnages de Taylor Sheridan sont souvent critiqués pour leur manque de nuance et de complexité, mais la nouvelle série Landman semble atteindre des sommets, à en croire les protestations qui fleurissent sur les réseaux sociaux.

Le papa de Yellowstone n’en est pas à sa première critique concernant ses personnages ou ses décors peu recherchés. Il n’en est pas moins très apprécié par les fans qui se ruent sur les nouveautés ou suites de ses créations, et le mois de novembre 2024 s’annonçait depuis longtemps comme un événement heureux pour les partisans de Taylor Sheridan : de la reprise de la saison 5 de Yellowstone à l’arrivée de la saison 2 de Lioness, on savait déjà qu’il y aurait de tout.

L’article continue après la publicité

Sans compter Landman, petite nouvelle reprenant de nombreux codes qui ont fait le succès des précédentes productions du showrunner… mais aussi des écueils désormais bien connus des fans. Au point même que la critique enfle du côté d’un public gêné par certaines scènes consacrées aux personnages féminins : déjà rares, les femmes de Landman sont dépeintes dans des situations considérées comme exagérées, et leur rôle ne semble pas particulièrement utile à l’intrigue.

L’article continue après la publicité

Il faut dire que la nouvelle série se concentre en priorité sur sur Tommy Norris (Billy Bob Thornton), dont le travail consiste à négocier des baux fonciers pour des magnats du pétrole, et gérer les aléas qui frappent les quelques 800 puits de pétrole chaque jour. Si le protagoniste a été écrit avec une certaine complexité et un caractère affirmé, il n’en va pas de même pour le reste du casting. Et la majorité des plaintes porte sur la sexualisation outrancière des personnages féminins, réduits à des rôles unidimensionnels et relégués à l’arrière-plan.

L’article continue après la publicité

On peut ainsi compter l’ex-femme de Tommy, Angela (Ali Larter), dont les scènes se résument étrangement à un flirt bizarre avec son ancien mari. Mais on peut aussi citer leur fille Ainsley (Michelle Randolph), en pleine découverte des émois de la fin de son adolescence et qui n’apparaît que pour des confessions sexuelles un peu niaises ou des scènes qui restent en rapport avec les relations intimes.

À ces deux figures qui posent problème au public de Landman, vient s’ajouter Cami, la femme de Monty, dont les scènes ont été jusqu’à présent insignifiantes malgré le fait que le personnage soit incarné par Demi Moore.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et c’est là que se concentre une grande partie des critiques, comme le fait remarquer un internaute bien remonté sur Reddit : “Landman est la série la plus merdique de la télévision, avec la saison actuelle de Yellowstone et la plupart, si ce n’est toutes, des séries de Sheridan. C’est mal écrit, misogyne, c’est basé sur une réalité qui n’existe pas – juste des fantasmes dans l’esprit de Sheridan sur la vie qu’il veut avoir et sur ce qu’il voudrait être mais ne sera jamais. Il ne comprend pas les vrais mecs et encore moins les femmes.“

Paramount+

Un autre ajoute : “J’ai commencé à regarder avec mon fils de 19 ans – c’était TELLEMENT gênant, les situations des femmes sont complètement exagérées,” avant de décrire la confession d’Ainsley sur ses pratiques sexuelles dans l’épisode 1 de Landman, pour poursuivre : “C’est mon FILS qui a souligné à plusieurs reprises à quel point les personnages féminins étaient ridicules.”

L’article continue après la publicité

“L’ex-femme qui appelle en FaceTime en portant un body rouge transparent en dentelle et qui se penche plusieurs fois devant la caméra ? La fille adolescente qui montre littéralement ses fesses DEVANT SON PÈRE comme si de rien n’était ? Le père qui pose des questions à sa fille sur sa vie sexuelle ?“

L’article continue après la publicité

“Les dialogues sont presque drôles, on n’a fait que s’en moquer tout du long. Jon Hamm était mieux, et les scènes avec les ouvriers sont bonnes, elles.“

L’article continue après la publicité

Une troisième spectatrice rebondit sur la question des femmes dans la série Landman : “Ça m’a donné envie de vomir. Mon mari et moi étions impatients à l’idée de regarder, d’autant plus qu’il travaille dans le secteur du pétrole et du gaz. Mais pourquoi est-ce qu’il a fallu regarder cette étrange présentation d’une gamine de 17 ans ?“

Pour d’autres, le problème ne s’arrête pas qu’aux personnages féminins, comme le fait remarquer un autre internaute : “Aucun des personnages n’est nuancé. Homme ou femme. Ce sont tous des personnages de soap opera. Je ne dis pas que c’est une mauvaise chose, juste que c’est comme ça.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour ceux qui voudraient s’accrocher, Landman se trouve sur Paramount+ : pour ne rien rater, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.