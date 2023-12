Percy Jackson et les Olympiens : tout ce qu’on sait sur la série Disney+

Après la sortie de deux films, Percy Jackson et les Olympiens va recevoir une adaptation pour Disney+. Date, bande-annonce, casting : découvrez tout ce qu’il faut savoir sur la série.

La franchise Percy Jackson est dorénavant connue de tous : après de nombreux romans publiés dans le monde entier et deux longs-métrages, le nom est devenu familier pour beaucoup. Pour certains, la découverte de l’histoire était même une initiation à la mythologie grecque, source quasi infinie de récits épiques et figures iconiques que l’auteur Rick Riordan a utilisé pour étoffer les aventures de son personnage principal, Percy Jackson.

Les films, sortis dans les années 2010, n’ont cependant pas reçu le même accueil critique que les livres. Alors que la mode des adaptations de romans pour adolescents s’essoufflait au cinéma, Percy a eu du mal à s’y faire une place. Pourtant, son épopée n’est pas terminée : car Disney a décidé de relever le défi d’une nouvelle adaptation, cette fois en série.

Voici tous les détails connus jusqu’à présent sur la prochaine série de Disney+, Percy Jackson et les Olympiens.

La diffusion de la série démarrera sur Disney+ le 20 décembre 2023 : les spectateurs auront alors droit aux deux premiers épisodes. La suite sortira à un rythme hebdomadaire, à raison d’un épisode par semaine.

“Fin de tournage pour la série Percy Jackson de Disney+“

La saison 1 a commencé son tournage fin mai 2022. C’est en février 2023 que l’annonce du clap de fin a été faite. Les grèves des scénaristes et des acteurs n’ont donc en rien entravé sa création, comme l’avait rapporté Variety. En revanche, les interprètes des demi-dieux n’auront pas pu assurer la promotion de l’adaptation, ce qu’a déploré le romancier Rick Riordan sur Twitter/X.

Intrigue de la saison 1 de Percy Jackson et les Olympiens

disney+

Percy Jackson et les Olympiens raconte l’histoire d’un jeune garçon nommé… Percy Jackson, bien vu !

L’adolescent est un demi-dieu, ce qui n’a rien de particulièrement amusant : Percy va devoir réaliser l’étendue de ses pouvoirs et les responsabilités qui les accompagnent. Sans compter les nombreux ennemis qui meurent d’envie de s’en prendre à lui.

D’après ce qui a été dit par l’équipe de la série, la saison 1 se concentrera sur l’adaptation du premier livre de la série, Le Voleur de Foudre.

Dans une récente interview pour Entertainment Weekly, l’auteur Rick Riordan a parlé de la prochaine adaptation et comment le format plus long a permis à la série d’explorer davantage l’intrigue des livres et donc de se montrer plus fidèle à l’histoire :

“Le format sériel est l’une des choses que j’apprécie le plus car il nous donne le temps et l’espace de raconter toute l’histoire du livre, Le Voleur de Foudre, d’une manière un peu plus fidèle à ce que j’ai écrit,” a déclaré Riordan. “Je pense que c’est ce que les fans attendaient. C’est tout simplement génial que je puisse enfin dire à tous les lecteurs au fil des ans que c’est bon, c’est l’adaptation que vous avez voulue et attendue.”

Distribution de Percy Jackson et les Olympiens : Casting et personnages

disney+

L’une des principales critiques des films tenait dans l’âge des acteurs, jugés par beaucoup trop âgés pour incarner les jeunes héros. Pour la série, le choix des acteurs s’est porté sur des interprètes plus proches de leur rôle. Rick Riordan a été le premier à annoncer le casting des personnages principaux sur son blog.

Walker Scobell jouera Percy Jackson, fils de Poséidon. Leah Sava Jeffries jouera la fille d’Athéna, Annabeth Chase, et Aryan Simhadri sera le meilleur ami de Percy, Grover Underwood.

Logan Lerman, qui a joué le rôle de Percy dans l’adaptation cinématographique des livres, a récemment parlé à Comicbook de la nouvelle adaptation et du choix de Scobell pour le rôle de Percy.

“Je ne pense pas qu’il ait besoin de conseils. Ce gamin est vraiment talentueux… (…) Qu’il profite simplement de chaque seconde et savoure la nouveauté, et le fait de faire partie d’un tel projet. Ce serait la seule chose que je lui dirais. Mais même alors, je me sentirais un peu idiot de lui donner des conseils. Tu es génial. Tu es là pour une raison. Fais juste ton travail.”

En ce qui concerne les personnages secondaires, jusqu’à présent ces figures grecques ont été choisies :

“Premier aperçu d’Arès dans Percy Jackson et les Olympiens. Diffusion dès le 20 décembre sur Disney+.”

Virginia Kull – Sally Jackson

Glynn Turman – Chiron

Timm Sharp – Gabe Ugliano

Lin-Manuel Miranda – Hermès

Megan Mullally – Alecto alias Mme Dodds

Jason Mantzoukas – Dionysos

Adam Copeland – Arès

Suzanne Cryer – Echidna

Jessica Parker Kennedy – Méduse

Dior Goodjohn – Clarisse La Rue

Charlie Bushnell – Luke Castellan

Olivea Morton – Nancy Bobofit

Jay Duplass – Hadès

Timothy Omundson – Héphaïstos

Lance Reddick – Zeus

Toby Stephens – Poséidon

Bandes-annonce pour Percy Jackson et les Olympiens

Oui, plusieurs bandes-annonce ont été diffusée. Vous pouvez les voir ci-dessous :

La bande-annonce diffusée lors de l’événement D23 de septembre a déclenché une véritable frénésie chez les lecteurs qui ont entendu les premiers mots du roman original, lus en voix off par Scobell dans le rôle de Percy lui-même.

Le teaser inclut également les personnages portant les emblématiques t-shirts orange du Camp des Sang-Mêlé ainsi qu’un premier aperçu de ce à quoi le camp en question ressemblera réellement. Alors que Percy traverse les lieux, de multiples cabanes sont visibles en arrière-plan.

Chacune d’entre elles représente un dieu grec, les Sang-Mêlé étant répartis dans chaque cabane en fonction de leur lien de parenté. La dernière cabane, de couleur bleue, est le quartier des bambins de Poséidon.

Un autre teaser a été diffusé le 19 septembre 2023, offrant aux spectateurs un premier aperçu de Lance Reddick en tant que Zeus.

Nous mettrons cet espace à jour en cas de nouvelle annonce pour Percy Jackson et les Olympiens sur Disney+.