Percy Jackson : Les producteurs défendent les différences avec les livres

Deux producteurs de Percy Jackson et Les Olympiens sur Disney+ ont expliqué pourquoi la nouvelle série comporte “un million de changements” par rapport aux livres, et ont défendu ces choix.

La série Percy Jackson et Les Olympiens est actuellement diffusée sur Disney+. La nouvelle série télévisée est une autre adaptation des célèbres romans, proposant une approche différente du film de 2010. Et elle semble déjà être une réimagination bien plus fidèle de l’oeuvre de Rick Riordan.

Percy Jackson suit un groupe de jeunes demi-dieux grecs, des enfants nés avec le pouvoir des dieux olympiens. La première saison de Percy Jackson et Les Olympiens reprend le premier livre, avec pour projet d’adapter les cinq au cours de plusieurs saisons.

Et bien que cette nouvelle série télévisée démarre bien en termes de respect de la structure du roman, les fans de la franchise se sont exprimés sur les réseaux sociaux pour souligner certaines différences flagrantes. Du rôle de Méduse dans l’épisode 3 de la série aux histoires des autres personnages principaux, la série s’aventure déjà en territoire inconnu.

Néanmoins, dans une nouvelle interview avec The Direct, les producteurs exécutifs Jon Steinberg et Dan Shotz ont défendu ces changements tout en soulignant que même s’il y en a “des millions”, ils sont mineurs.

Les producteurs expliquent le “million de changements” des livres à la série Percy Jackson

Steinberg a ainsi commencé par déclarer que même s’il y a “un million de changements, presque tous sont invisibles.” Avant d’ajouter : “Ce sont des médias très différents, et je pense qu’ils doivent raconter les histoires différemment. Et donc il faut embrasser l’idée que tout dans le livre va devoir trouver une forme différente pour exister et devenir quelque chose qu’on voudrait regarder à l’écran.”

Le producteur exécutif a ensuite précisé que ces changements sont parfois tout simplement dus au médium différent avec lequel ils travaillent.

“Parfois, il s’agit de séquençage, de causalité, la manière dont les scènes clés se déroulent est un peu différente, mais cela rend le tout meilleur. Certains changements sont plus importants, et d’autres, franchement, sont des choses qui ont je pense enthousiasmé Rick à l’idée de les retravailler. Il a écrit ce livre il y a une vingtaine d’années, et on n’a pas toujours l’occasion de faire une seconde version… C’était sûrement excitant et amusant pour lui de s’asseoir et d’en discuter.”

Malgré ces changements, Dan Shotz a révélé que Disney était toujours prêt à travailler avec l’auteur Rick Riordan, et était conscient de l’importance spéciale du monde de Percy Jackson pour ses fans.

“Dès le premier jour, Disney était impliqué à chaque étape, [ils étaient] toujours en conversation. Donc, pendant que nous construisions ceci, de la manière dont nous le tournions, où nous le tournions, qui nous choisissions pour le casting, où nous allions, ce dont on avait besoin. C’était toujours une conversation vraiment constructive pour s’assurer que la série recevait le traitement dont elle avait besoin“, a-t-il expliqué.

“Je leur suis vraiment reconnaissant pour cela car cela n’arrive pas très souvent. Et tout le monde savait que c’était tellement spécial, que nous devions le faire correctement.”

Percy Jackson et Les Olympiens est diffusé sur la plateforme Disney+.