Peacemaker Saison 2 : casting, intrigue, teasers…

La saison 2 de Peacemaker, la série HBO avec John Cena, est actuellement en préparation et ne cesse de lâcher des informations : on vous dit tout ce qu’on sait.

La saison 1 de Peacemaker a été une surprise pour les fans de DC, alors que HBO reprenait le film The Suicide Squad de James Gunn pour en faire un spin-off sur un de ses personnages. Grâce à la prestation enthousiaste de John Cena dans le rôle-titre ainsi qu’un scénario solide écrit par le réalisateur, les premiers épisodes ont suscité l’enthousiasme des spectateurs, qui en redemandaient alors toujours plus.

Face à l’intérêt du public, l’annonce d’une saison 2 n’a pas été une grande surprise. Mais un certain temps s’est écoulé depuis, James Gunn étant occupé sur le nouveau DCU, on aurait pu s’inquiéter pour la suite de la série. Fenêtre de sortie, éléments d’intrigue, casting et autres : histoire de vous tenir au courant, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur la saison 2 de Peacemaker.

Quand sortira la saison 2 de Peacemaker ?

La saison 2 de Peacemaker est attendue pour août 2025, mais n’a pas encore de date de sortie précise à ce stade.

Le tournage de la nouvelle saison est désormais officiellement terminé depuis le 26 novembre 2024. Il avait officiellement commencé le 13 avril, comme confirmé sur Threads par James Gunn.

“La saison 2 de Peacemaker a officiellement terminé son tournage. Diffusion en août 2025 sur Max.“

Le cinéaste a également évoqué l’intégration de la série Peacemaker au DCU, en déclarant [via ComicBook.com] : “Parce que c’est ce que je préfère faire, que c’est la plus grande série originale sur Max, et que j’ai trouvé une façon de l’intégrer. Ça n’aura rien de perturbant.“

Casting de la saison 2 de Peacemaker

La plupart des acteurs de la saison 1 seront de retour, accompagnés de quelques personnages surprises.

Les membres principaux du casting, dont John Cena, Danielle Brooks, Freddie Stroma, Jennifer Holland et Steve Agee, reprendront ainsi leurs rôles respectifs :

John Cena dans le rôle de Peacemaker/Christopher Smith

Danielle Brooks dans le rôle de Leota Adebayo

Freddie Stroma dans le rôle de Vigilante/Adrian Chase

Jennifer Holland dans le rôle d’Emilia Harcourt

Steve Agee dans le rôle de John Economos

Frank Grillo dans le rôle de Rick Flag Sr.

Sol Rodriguez dans le rôle de Sasha Bordeaux

Dans un post sur Threads de mai 2024, James Gunn a confirmé que Frank Grillo, star de Creature Commandos, reprendrait son rôle de Rick Flag Sr. tout au long de la saison.

Sol Rodriguez a également été choisie pour incarner Sasha Bordeaux. Dans les comics, Bordeaux est une experte en arts martiaux et une agente de l’A.R.G.U.S., introduite pour la première fois comme garde du corps de Bruce Wayne.

Tim Meadows a également été annoncé dans le rôle de Langston Fleury, lui aussi un agent de l’A.R.G.U.S. qui fera ses débuts dans Peacemaker.

David Denman, connu pour son rôle de Roy dans The Office, a rejoint le casting pour un rôle pour le moment inconnu.

Trailers de la saison 2 de Peacemaker

Max a présenté un premier teaser de la saison 2 de Peacemaker, mais pas encore de vraie bande-annonce.

Intrigue de la saison 2

Le synopsis officiel n’a pas encore été dévoilé, mais avec l’ajout de nouveaux personnages et le retour des favoris des fans, la saison promet d’explorer davantage le développement des anti-héros et leur place dans l’univers plus vaste du DCU.

La saison 1 de Peacemaker a en grande partie été jusqu’à la conclusion de ses différentes intrigues. Après la quasi-mort d’Harcourt et une apparition surprise de la Justice League, la saison se terminait avec la présentation du Projet Butterfly, de la Task Force X et d’Amanda Waller par l’intermédiaire de la fille de cette dernière, Adebayo.

Dans les derniers instants de l’épisode final, Peacemaker rentre chez lui et découvre que le papillon de Goff a survécu. La saison se termine avec le héros sur son porche, buvant une bière en sa compagnie, d’Eagly et d’une sombre hallucination de son père.

Et en attendant la sortie de la saison 2 de Peacemaker, vous pouvez également consulter la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.