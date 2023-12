De quoi parle Pax Massilia sur Netflix ? Explication de la série made in France

Pax Massilia est la nouvelle série d’action Netflix : de quoi est-il question, et qui joue dedans ? On vous dit tout ce qu’on sait.

Quand il s’agit de variété dans les genres, Netflix a tout ce qu’il faut dans son catalogue. Des comédies romantiques aux séries d’horreur… en passant maintenant par des thrillers d’action policiers.

Le géant du streaming a de nombreux projets dans le genre, mais le plus récent est le thriller d’action criminel bien rugueux comme on les aime, Pax Massilia. Mais de quoi parle cette série made in France ?

De quoi parle Pax Massilia ?

Pax Massilia est un thriller français qui raconte l’histoire d’un groupe de policiers travaillant pour empêcher la montée en puissance d’un seigneur de la drogue (et faire régner la justice à leur manière).

Netflix présente la série avec ce résumé : “Alors qu’un violent dealer tente de prendre Marseille, un flic aux méthodes douteuses et son équipe de têtes brûlées accueillent une nouvelle recrue, qui n’est pas là par hasard.“

Pour diriger la série policière, qui de mieux qu’un réalisateur nommé aux Césars et ancien inspecteur de police ? C’est en effet Olivier Marchal (36 Quai des Orfèvres, Les Lyonnais) qui a pris la caméra, réalisant six épisodes durant chacun un peu moins d’une heure.

Pax Massilia : Qui retrouve-t-on dans la série marseillaise ?

Le casting principal de Pax Massilia comprend :

Tewfik Jallab dans le rôle de Lyes Benemar

Jeanne Goursaud dans le rôle de Alice Vidal

Nicolas Duvauchelle dans le rôle de Franck Murillo

Lani Sogoyou dans le rôle d’Audrey Ilunga

Samir Boitard dans le rôle d’Ali Saïdi

Olivier Barthelemy dans le rôle d’Arno Cabella

Idir Azougli dans le rôle de Tatoo

Florence Thomassin dans le rôle de la commissaire Fabiani

Laurent Le Crabe/Netflix

Tewfik Jallab est connu notamment pour ses apparitions dans Engrenages ou Paradise Beach. De leur côté, Jeanne Goursaud peut être aperçue dans la série Barbares et La Flûte enchantée, et Lani Sogoyou a tourné dans Plus belle la vie. Quant à Nicolas Duvauchelle, il est aussi dans Polisse, Braquo mais aussi Coeurs noirs.

Lors d’une interview pour Allociné, les membres du casting et le showrunner ont expliqué avoir rencontré les forces de police de Marseille. L’occasion aussi pour Olivier Marchal de revenir sur le choix de la ville, chère au cœur du réalisateur : “C’est une ville, Marseille, où j’aime être et tourner. […] C’est pas pour faire de la lèche avec les marseillais, je vais bientôt habiter Marseille les deux tiers du temps, c’est une ville où je me sens très, très bien.”

Avant d’ajouter : “Moi mon but ce n’est pas de montrer Marseille en ville violente. C’est une histoire que j’aurais pu difficilement faire à Bordeaux, à Saint-Étienne ou à Grenoble. Marseille ce qui est bien, c’est que c’est tentaculaire, c’est une grande ville, il y a beaucoup d’espace. Et puis il y a la légende, faut tourner sur les légendes, faut s’en amuser.“

Pax Massilia est disponible sur Netflix depuis le 6 décembre 2023.