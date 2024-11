Les scènes de Claire dans la Saison 7 Partie 2 d’Outlander ont choqué son actrice

Claire Randall est le cœur d’Outlander, mais même les plus grandes héroïnes sont capables de comportements “surprenants et choquants”, au point de surprendre l’actrice Caitriona Balfe.

Au départ, Claire Randall (Caitriona Balfe) est une infirmière de la Seconde Guerre mondiale qui se retrouve transportée dans le passé dans la série Outlander. C’est de cette manière qu’elle fait la rencontre du guerrier rebelle des Highlands, Jamie Fraser (Sam Heughan), et en tombe amoureuse.

L’article continue après la publicité

La série de la chaîne Starz a retracé leur romance au cours de la dernière décennie, mais la première moitié de la saison 7 diffusée en juin et juillet 2023 a laissé l’histoire en suspens. Heureusement, l’attente touche à sa fin, la deuxième moitié démarrant le 23 novembre 2024 sur Netflix.

L’article continue après la publicité

Pour l’occasion, Starz présente sa partie 2 de la saison 7 avec ce résumé officiel : “Claire, Jamie et Ian se dirigent vers l’Écosse. Roger et Brianna affrontent des ennemis à travers le temps. Alors que l’amour les lie au-delà des océans et des siècles, les MacKenzie et les Fraser pourront-ils se retrouver ? Découvrez-le dans la partie 2 de la saison 7 d’Outlander.“

L’article continue après la publicité

Et selon Caitriona Balfe, une grande révélation attend également Claire dans un avenir proche, alors qu’elle s’apprête à agir d’une manière qui a choqué l’actrice en personne. En effet, lors d’une interview accordée à nos confrères de Dexerto.com, l’interprète de la voyageuse temporelle a expliqué que “beaucoup” de moments l’avaient surprise, avant de préciser : “Je pense qu’après toutes ces années, c’est ce qui fait la beauté de ce rôle : Claire me surprend constamment.”

Caitriona Balfe a ensuite laissé entendre qu’un événement majeur se produira dans ces épisodes à venir : “Dans l’épisode 11, elle fait quelque chose de complètement surprenant et choquant, et en tant qu’actrice, c’est toujours un challenge de définir comment se positionner dans sa compréhension du personnage.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’actrice poursuit en relativisant : “Mais nous-mêmes, dans nos propres vies, faisons parfois des choses qui nous surprennent et nous choquent, et je trouve ça agréable, après 10 ans, de retrouver cet aspect dans le personnage que les scénaristes écrivent pour moi.“

La saison 7 d’Outlander revient sur Netflix dès le 23 novembre 2024 : pour ne rien rater de la partie 2, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.