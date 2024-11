Outlander Saison 7 Partie 2 : Le calendrier de sortie des épisodes

L’attente de plus d’un an touche à sa fin : la partie 2 de la saison 7 d’Outlander va enfin débarquer sur les petits écrans. Et pour ne rien manquer, on vous présente le calendrier de sortie des épisodes.

Le suspense a assez duré ! Alors que la première partie de la saison 7 d’Outlander est sortie en juin 2023, il a fallu attendre plus d’un an avant d’espérer découvrir ce qui est arrivé aux personnages de la série Starz. Jamie, Claire, Ian vont-ils retrouver la sécurité relative de l’Écosse ? Roger et Brianna vont-ils mener à bien leurs propres combats ?

La série adaptant les romans de Diana Gabaldon va enfin revenir avec la partie 2 de sa saison 7, alors que la saison 8 finale a déjà terminé son tournage. Autant dire que les Fraser n’ont pas fini de vivre des aventures et se heurter à des problèmes toujours plus complexes ! Et histoire de ne rien manquer de ce qui arrive, on vous propose le calendrier de sortie détaillé des épisodes d’Outlander.

Quand sortira l’épisode 9 de la saison 7 d’Outlander ?

L’épisode 9 de la saison 7 d’Outlander sortira le 23 novembre 2024 sur Netflix.

En tout, la saison 7 d’Outlander comptera 16 épisodes. Le final est donc attendu pour le 11 janvier 2025, mais pas de panique : la série ne s’arrêtera pas là, puisque la saison 8 a été annoncée. Le tournage s’est même terminé en septembre 2024.

Retrouvez ci-dessous le calendrier de sortie détaillé des épisodes de la saison 7 d’Outlander :

Épisode 1 : 16 juin 2023

Épisode 2 : 23 juin 2023

Épisode 3 : 30 juin 2023

Épisode 4 : 7 juillet 2023

Épisode 5 : 14 juillet 2023

Épisode 6 : 21 juillet 2023

Épisode 7 : 28 juillet 2023

Épisode 8 : 11 août 2023

Épisode 9 : 23 novembre 2024

Épisode 10 : 30 novembre 2024

Épisode 11 : 7 décembre 2024

Épisode 12 : 14 décembre 2024

Épisode 13 : 21 décembre 2024

Épisode 14 : 28 décembre 2024

Épisode 15 : 4 janvier 2025

Épisode 16 : 11 janvier 2025

De son côté, la chaîne Starz présente la seconde partie de la saison 7 avec ce résumé : “Claire, Jamie et Ian se dirigent vers l’Écosse. Roger et Brianna affrontent des ennemis à travers le temps. Alors que l’amour les lie au-delà des océans et des siècles, les MacKenzie et les Fraser pourront-ils se retrouver ? Découvrez-le dans la partie 2 de la saison 7 d’Outlander.”

Et en attendant le prochain épisode d’Outlander, vous pouvez également jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.