Outlander : l’actrice de Claire nous parle de sa vie après la saison 8 de la série sur Netflix

Caitriona Balfe s’est confiée à Dexerto sur sa vie après la saison 8 d’Outlander, tout en donnant un aperçu de ce qui attend les spectateurs dans la suite de la saison 7.

Rares sont les séries à captiver leur public sur autant d’années, mais Outlander a jusqu’ici parfaitement relevé le défi. En dix ans, ce sont sept saisons qui ont suivi le parcours de Claire et Jamie Fraser et le reste de leur communauté. Entre voyages dans le temps et à travers les océans, les personnages n’ont cessé de happer leur public dans des aventures palpitantes, souvent aussi cruelles que douces et poétiques. Mais s’il fallait retenir un visage dans le casting choisi pour l’adaptation des romans de Diana Gabaldon, c’est sans aucun doute celui de Caitriona Balfe, interprète de Claire Randall/Fraser.

La star incarne un des personnages les plus appréciés de la série disponible sur Netflix, et aura tenu son rôle jusqu’au bout, la saison 8 étant annoncée comme la dernière d’Outlander. Et alors que le tournage s’est terminé en septembre 2024, l’actrice a répondu à des questions de nos confrères de Dexerto.com, pour évoquer les épisodes à venir dans la fin de la saison 7, mais est aussi revenue sur ses impressions sur la fin de sa longue expérience sur la série qui lui a valu de nombreuses récompenses, entre Saturn Awards et autres BAFTA.

La suite de cet article est une traduction de l’interview de Caitriona Balfe sur Dexerto.com.

Dexerto : Le fait de jouer dans Outlander a-t-il changé votre vie ?

Caitriona Balfe : Énormément. Je vivais à Los Angeles, j’étais une actrice en quête de rôles, mais je ne trouvais pas beaucoup de travail. Cette série m’a offert une carrière incroyable. J’ai commencé comme actrice sur la série, avant de devenir productrice, puis productrice exécutive, et j’ai même réalisé des épisodes. Ça a été une énorme transition, un changement majeur dans ma vie.

Starz/Netflix

Dexerto : Une fois que vous avez été choisie pour le rôle, à quel moment avez-vous réalisé que la série avait une telle ampleur ?

CB : Je ne pense pas qu’on puisse vraiment s’en rendre compte avant que la diffusion ait commencé. On a fait un événement pour les fans deux mois après le début du tournage, parce qu’il y avait évidemment un public déjà existant de lecteurs. Sam [Heughan] et moi avons été envoyés à Los Angeles pour cet événement – en sachant que nous n’avions tourné que pendant huit semaines, donc nous étions encore en train de trouver nos marques – et il y avait environ 2 000 personnes présentes.

On s’est dit : « Oh, bon sang. » Parce qu’ils n’avaient encore rien vu. C’était le signe qu’il y avait un public déjà enthousiaste. Mais quand la série a ensuite été diffusée et qu’on a vu les audiences, et tout cet engouement sur les réseaux sociaux, on a compris que ça allait devenir un véritable phénomène.

Dexerto : La taille de la communauté de fans vous a surpris ?

CB : Oui, on ne s’attend jamais vraiment à ce genre de choses. Quand on est acteur, on s’estime déjà tellement chanceux juste pour avoir eu un rôle, mais si en plus le rôle est sympa, c’est un bonus. Si quelqu’un regarde ce que vous faites, c’est encore un autre bonus. Mais le fait que la série soit devenue populaire à ce point, ça, c’est incroyable.

Dexerto : Pourquoi pensez-vous que tant de gens s’identifient à Claire ?

CB : Parce qu’elle est géniale. Elle est tellement compétente. C’est quelqu’un qui s’est retrouvé dans une situation extraordinaire, et qui a survécu. Non seulement elle a survécu, mais elle s’est épanouie. C’est une femme qui possède des connaissances particulières qui l’ont aidée. Elle est intelligente, empathique, combative, et immensément généreuse. Mais elle est aussi imparfaite, et je pense que ce sont tous ces éléments réunis qui en font un personnage aussi passionnant.

Dexerto : Pourquoi les fans devraient être enthousiastes à propos des prochains épisodes de la série ?

CB : La deuxième moitié de la saison 7 est probablement l’une des plus passionnantes de ces dernières années. Il s’y passe tellement de choses. Il y a une intrigue qui, pour moi, était choquante à la lecture, surtout concernant Claire et ce qu’elle fait, ainsi que les répercussions de ses actes, mais aussi les actions des autres – c’est bouleversant. Et il se passe tellement de choses : ce n’est pas juste l’histoire de Claire et Jamie. Il y a Lord John Grey, il y a William. Il se passe énormément de choses, et c’est excitant. Je pense que ça va devenir une des parties préférées des fans.

Starz/Netflix

Dexerto : Claire aura-t-elle droit à une fin heureuse ?

CB : Écoutez, il reste une saison, donc… vous savez, l’histoire continue. Peu importe la situation dans laquelle ils se trouvent, je pense que les Fraser seront toujours mis à l’épreuve, et les choses ne peuvent jamais se dérouler sans heurts. Mais en fin de compte, ce qui reste, c’est le fait qu’ils soient là l’un pour l’autre et qu’ils partagent cet amour.

Dexerto : Si la décision était prise de faire une série dérivée à l’avenir, vous seriez intéressée ?

CB : Je dis toujours « ne jamais dire jamais », parce que j’ai vécu avec ce personnage pendant 11 ans, et elle a changé ma vie en m’apportant tant de choses. J’ai l’impression qu’elle fait partie de moi. Je pense qu’à l’heure actuelle, nous avons raconté autant d’histoires que les scénaristes pensaient possibles, mais s’ils ont quelque chose d’autre à dire, alors oui, bien sûr. Pourquoi pas ?

Dexerto : À quoi ressemble votre vie après Outlander ?

CB : En ce moment, je profite des grasses matinées. Un peu de repos. J’ai un film qui sort au printemps, donc je ferai probablement pas mal de promotion – je parle de The Amateur.

Et après, je ne sais pas. Je vais sûrement juste chercher le prochain projet qui saura m’enthousiasmer. Je ne suis pas pressée. Je vais prendre mon temps. Cette incroyable série a occupé tellement de mon temps au cours des dix dernières années. Donc je veux aussi profiter un peu de ma vie, de ma famille, et voir ce qui m’attend.

Dexerto : Quelle est la première chose que vous recherchez dans un rôle ?

CB : C’est toujours l’écriture du projet dans son ensemble. Ça reste le premier critère. Mais pour moi, il y a aussi cette question : « Y a-t-il de petites coïncidences ? Y a-t-il des choses – un peu de magie – comme des noms, des lieux ou des éléments qui résonnent avec ma propre vie ? » Puis, en allant plus loin, je vais m’interroger : « Que dit ce personnage ? » et je me demande si ça correspond à quelque chose qu’on veut exprimer ou comprendre à propos de l’humanité. Il y a plusieurs facettes à explorer, mais pour moi, tout commence toujours par l’écriture.

Dexerto : Y a-t-il des genres ou types de films que vous aimeriez explorer ?

CB : Je suis très excitée à l’idée d’essayer de nouvelles choses. J’ai eu une opportunité incroyable avec cette série et ce personnage, j’ai pu faire tant de choses. À présent, je veux juste du changement, donc je suis ouverte à tout ce qui est très bien écrit, peu importe le genre.

En attendant le prochain épisode de la saison 7 d’Outlander, vous pouvez également jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, toutes plateformes confondues.