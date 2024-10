Calendrier de la saison 4 d’Outer Banks : quand sortira la partie 2 ?

La saison 4 d’Outer Banks était attendue depuis longtemps, mais toutes les parties ne sont pas disponibles en même temps : on vous détaille le calendrier de sortie des épisodes.

Les Poques n’ont pas fini d’en voir de toutes les couleurs. Le saut en avant de 18 mois n’a visiblement pas suffi à les convaincre de rester tranquilles, et malgré une affaire plutôt florissante dans le nouveau “Poguelandia 2.0”, la chasse au trésor est sur le point de reprendre. Mais les risques en valent-ils seulement la peine ?

La série de Shannon Burke, Jonas Pate et Josh Pate a fait un sacré bout de chemin depuis ses tout premiers épisodes en 2020, et les personnages ont bien évolué depuis. La quatrième saison était attendue de pied ferme par une cohorte de fans, et elle a finalement débarqué sur Netflix le 10 octobre 2024 pour le plus grand bonheur des spectateurs. Mais tous les épisodes ne sont pas disponibles en même temps : on vous détaille le calendrier de sortie de la saison 4 d’Outer Banks.

Quand sortira la partie 2 de la saison 4 d’Outer Banks ?

La partie 2 de la saison 4 d’Outer Banks sortira le 7 novembre 2024 à 9h du matin en France.

La première partie est sortie le 10 octobre 2024 et comptait en tout 5 épisodes. Retrouvez ci-dessous le calendrier détaillé des épisodes de la saison 4 d’Outer Banks :

Partie 1 – Épisodes 1 à 5 : 10 octobre 2024

Partie 2 – Épisode 6 à 10 : 7 novembre 2024

De son côté, Netflix présente la nouvelle saison d’Outer Banks avec ce résumé : “Les Pogues ont trouvé l’or à Eldorado, sont retournés aux Outer Banks et se sont engagés à mener une vie “normale”. Ils ont construit un nouveau havre de paix, officiellement baptisé “Poguelandia 2.0”, où ils vivent et gèrent ensemble une boutique d’appâts, d’articles de pêche et d’excursions qui marche bien. Mais après quelques déboires financiers, John B, Sarah, Kiara, JJ, Pope et Cleo acceptent l’offre de Wes.“

“Les voilà qui replongent dans le jeu de la chasse à l’or et avant même qu’ils ne s’en rendent compte, ils se retrouvent avec des malfrats à leurs trousses qui convoitent le trésor de Barbe Noire. Pendant ce temps, leurs problèmes ne font que croître, les obligeant à remettre en question leur passé, leur présent et leur avenir – qui sont-ils vraiment, le jeu en vaut-il la chandelle et que sont-ils prêts à risquer ?“

En attendant la suite de la saison 4 d’Outer Banks sur Netflix, vous pouvez également jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, toutes plateformes confondues.