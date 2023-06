Où regarder la Saison 2 de And Just Like That ? La série est-elle disponible en streaming ?

Après de longs mois d’attente, la Saison 2 de And Just Like That, la suite de Sex and the City, vient de faire ses débuts ! Voici où regarder la série en streaming.

Diffusée pour la première fois en 1998 sur HBO, Sex and the City est aujourd’hui considérée comme l’une des plus grandes séries au monde. Cette série basée sur le roman éponyme de Candace Bushnell a fait tourner bien des têtes, et encore aujourd’hui de nombreux fans se demandent s’il sont une Carrie, une Samantha, une Miranda ou bien une Charlotte.

Après une arrivée sur grand écran qui n’a pas fait l’unanimité, la série a eu droit à une suite destinée au petit écran. Si une fois encore, la réaction des fans était mitigée, la suite de la série à succès a été suffisamment populaire pour avoir droit à une seconde saison.

Le 26 avril, les fans ont eu droit à un aperçu des plus alléchants des réjouissance au programme avec notamment une apparition de Kim Cattrall qui avait jusqu’ici refusé de participer à la suite et le grand retour d’un personnage emblématique de la série, Aidan.

Calendrier de sortie des épisodes de la Saison 2 de And Just Like That sur HBO Max

La Saison 2 de And Just Like That a été diffusée le jeudi 22 juin 2023. La série sera disponible en streaming sur NOW TV et Sky Comedy au Royaume-Uni, sur HBO Max aux États-Unis et vraisemblablement sur My TF1 Max en France et/ou Prime Video grâce au Pass Warner.

Cette seconde saison compte en tout 11 épisodes. Les deux premiers ont d’ores et déjà été diffusés lors de la première de la saison, tandis que les autres seront diffusés à raison d’un épisode par semaine. Chaque épisode durera environ 45 minutes.

Cela signifie que le calendrier de sortie de la série sur HBO Max sera le suivant :

Épisode 1 – Jeudi 22 juin 2023

Épisode 2 – Jeudi 22 juin 2023

Épisode 3 – Jeudi 29 juin 2023

Épisode 4 – Jeudi 7 juillet 2023

Épisode 5 – Jeudi 14 juillet 2023

Épisode 6 – Jeudi 21 juillet 2023

Épisode 7 – Jeudi 28 juillet 2023

Épisode 8 – Jeudi 4 août 2023

Épisode 9 – Jeudi 11 août 2023

Épisode 10 – Jeudi 18 août 2023

Épisode 11 – Jeudi 25 août 2023

La saison 1 de And Just Like That est actuellement disponible en streaming sur HBO Max, NOW TV et My TF1 Max.