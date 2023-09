Où a été tourné le film Love Is In The Air, le petit nouveau de Netflix ?

La mer, le ciel bleu, une histoire d’amour et les mains dans le cambouis : voilà globalement de quoi parle le nouveau petit succès de Netflix. On vous dit tout sur les différents lieux de tournage du film.

Pour ceux qui sont plus mer que montagne, Love is in the air va savoir raviver la nostalgie des vacances. Un décor de rêve, c’est toujours le top pour une bonne histoire d’amour, et Love is in the air a pas mal misé là-dessus.

Avec Delta Goodrem et Joshua Sasse en tête d’affiche, le film raconte l’histoire d’une pilote indépendante prête à beaucoup de sacrifice pour permettre à l’entreprise familiale de garder la tête hors de l’eau. Jusqu’à s’éprendre de l’homme envoyé pour la faire couler.

Et pour ceux qui chercheraient un endroit où passer leur lune de miel, le film, déjà classé deuxième dans le top 10 de Netflix, vous propose de jolis plans dignes de cartes postales (de celles qui vous font grincer des dents quand vous êtes resté au boulot). Mais où exactement a été tourné Love is in the air ?

Le tour du monde en hydravion ?

netflix

L’histoire tourne autour de l’entreprise d’hydravions de la famille de Dana, et ce sont les côtes australiennes qui font tout le sel du récit, tandis que les rues de Londres nous en apprendront davantage sur le passé de William.

Queensland, Australie

Le Queensland est au cœur de la Grande Barrière de Corail, il est donc logique que des hydravions survolent régulièrement cet écrin de beauté.

Que ce soit sur terre ou en mer, le Queensland constitue l’essentiel des lieux de tournage de Love is in the air, dans une ville locale abritant environ 5,5 millions de personnes. La région est connue pour ses côtes aux paysages époustouflants et ses vastes étendues de campagne, offrant alors aux spectateurs une incroyable diversité de la vie australienne au fur et à mesure que Dana et William se rapprochent.

Brisbane, Australie

Il est fort probable que la plupart des prises de vue en intérieur se soient faites dans les studios de cinéma de Brisbane, une ville proche des autres lieux de tournage de Love is in the air. Ce qui pourrait également être le cas pour les scènes censées se dérouler à Londres.

Aéroport de Whitsunday Shute Harbour, Airlie Beach

netflix

Pour les scènes évoquant les mers d’un bleu éclatant et leurs plages de sable blanc, c’est aux Whitsundays du Queensland qu’on peut profiter de la vue. L’idéal pour y inscrire les scènes d’aéroport pour l’hydravion de Dana, grâce notamment à l’aéroport local de Shute Harbour.

S’exprimant auprès de l’Australian Broadcasting Corporation, le producteur du film, Steve Jaggi, a déclaré : “J’ai été surpris de voir à quel point peu d’Australiens étaient allés aux Whitsundays, car pour moi, c’est l’un des meilleurs endroits sur terre.“

Londres, Angleterre

Pour ces plans qui semblent un peu trop authentiques pour avoir été tournés dans un studio de Brisbane, la ville de Londres sert de cadre pour le récit qui suit William, le cœur à prendre de Love is in the air.

Love Is In The Air est disponible en streaming sur Netflix.