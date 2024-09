La saison 2 de One Piece révèle par erreur un nouveau membre d’équipage en live-action

Alors que Luffy lèvera bientôt l’ancre pour une saison 2 de la série en live-action sur Netflix, un futur membre des Chapeaux de Paille a trouvé son acteur.

One Piece est un classique du monde des mangas shonen, et son règne s’étend jusqu’à d’autres formats : l’histoire inventée et dessinée par Eiichiro Oda brille également en anime, l’adaptation par la Toei continuant de générer de l’attente chaque semaine – les prochains épisodes sont même tellement importants que le studio leur a offert une promotion spéciale. Mais One Piece ne s’arrête pas à un manga et un anime : Netflix a senti qu’il y avait du potentiel pour ajouter de nouvelles productions à la franchise.

La plateforme de streaming s’est ainsi lancée dans deux projets d’ampleur, le premier promettant un reboot de la série animée avec l’excellent Wit Studio, le deuxième se présentant comme une adaptation du manga, cette fois en prise de vue réelle. Et alors que la première saison rassurait de nombreux fans tout en convainquant des néophytes grâce à son style dynamique et un peu barré, une saison 2 est déjà en préparation : le tournage aurait commencé, mais les annonces de casting continuent d’affluer. Et parmi elles, Netflix vient de dévoiler un des futurs nouveaux membres des Chapeaux de Paille.

Un futur nouveau camarade pour Luffy a trouvé son acteur dans le live-action One Piece

Netflix a révélé par erreur sur son site Tudum l’actrice qui incarnera Nico Robin : Lera Abova (Pitch Perfect, Anna) jouera la future membre des Chapeaux de Paille.

“CONFIRMÉ : Lera Abova interprétera le rôle de Nico Robin dans le live-action One Piece“

Nico Robin ne devient pas tout de suite une pirate des Chapeaux de Paille. On la rencontre pour la première fois dans l’arc de Baroque Works, mais il faudra du temps avant que la jeune femme règle ses affaires avec un coup de main de Luffy, pour qu’elle puisse ensuite poursuivre sa route à bord du Vogue Merry.

L’information a été publiée sur le site dans une publication du 18 septembre qui a depuis été supprimée, signe qu’elle n’était pas censée être partagée à cette étape : il s’agissait probablement d’une révélation réservée à un autre moment clé de la semaine, alors que Netflix cumule les annonces à l’occasion de la Geeked Week de 2024.

Malheureusement pour le site de streaming (ou heureusement pour les fans impatients) rien ne se perd sur Internet : de nombreux comptes fiables sur One Piece sur les réseaux sociaux ont alors relayé l’information. En plus de Nico Robin, un grand antagoniste a lui aussi trouvé son acteur pour la saison 2 du live-action. Crocodile sera en effet joué par Joe Manganiello (Justice League). Mieux : les fans ont enfin eu un premier aperçu de Drum Island, le pays dans lequel le membre le plus adorable des Chapeaux de Paille est censé être recruté.

À ce stade, la saison 2 de One Piece n’a pas encore de date de sortie, mais elle est attendue pour 2025.