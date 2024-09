One Piece saison 2 : l’acteur de Crocodile dans le live-action compare le méchant à Luffy

Joe Manganiello, qui va incarner Sir Crocodile dans la saison 2 du live-action One Piece de Netflix, partage son interprétation du personnage, ayant notamment fait cette comparaison avec le héros de l’œuvre.

La saison 2 de la série live-action One Piece va adapter une grosse partie de la Saga Alabasta (aussi connue sous le nom de Saga Baroque Works), ce qui signifie que nous verrons donc la fameuse organisation criminelle en action dans les nouveaux épisodes de la série Netflix. Cela inclut aussi ses dirigeants, à savoir Mr. 0 (aka Crocodile) et son bras-droit, Miss All-Sunday (aka Nico Robin).

Suite à l’annonce du casting de Joe Manganiello et Lera Abova pour les rôles de Crocodile et Nico Robin, les deux acteurs ont participé à une brève interview pour parler des personnages qu’ils vont incarner.

En évoquant son processus de recherche pour le célèbre méchant de One Piece, Manganiello a expliqué avoir décelé plusieurs versions de Crocodile pendant qu’il explorait le matériel, avant de partager sa vision du personnage.

“Le monde live-action de One Piece est plus grand que jamais ! Rejoignez Matt Owens, Joe Manganiello et Lera Abova alors qu’ils plongent dans la saison 2 de One Piece.”

L’interprète de Crocodile a alors déclaré : « Mais selon moi, beaucoup de choses doivent être réelles. Et surtout quand on joue un personnage que les gens veulent qualifier de ‘méchant’. C’est comme si ses intentions et son chemin étaient simplement différents de ceux de certains autres personnages. »

Il a continué en précisant sa pensée, dressant ainsi une comparaison entre le membre des Shichibukai (ou les 7 Grands Corsaires en VF) et Monkey D. Luffy, le héros de One Piece : « Mais ce que j’ai découvert, c’est qu’il est le revers de la médaille de Luffy. Potentiellement. Il représente cette sombre version future de Luffy. S’il est affecté ou s’il laisse le traumatisme de la défaite l’infecter comme cela l’a été pour [Crocodile].

« Et je pense qu’il y a une part de Crocodile qui veut que tout le monde souffre comme il a souffert après Barbe Blanche, ou avec la déception de ne pas être devenu le Roi des Pirates et d’avoir dû abandonner ce rêve.

« Et, bien sûr, ne pas faire confiance à ses amis », a-t-il ajouté en plaisantant, avant de dire un « désolé » moqueur à Abova.

La vision de Crocodile par Manganiello a fait écho chez de nombreux fans de One Piece, qui ont félicité l’acteur pour avoir compris l’essence de cet antagoniste complexe. Comme l’a écrit un internaute sur X/Twitter : « Ce petit rire à la fin, on peut voir qu’il est vraiment excité à propos du rôle. J’adore, mec. »

« J’ai confiance en cet homme. La saison 2 sera au top », a ajouté un autre.

La saison 2 de One Piece est attendue pour 2025 sur Netflix. En attendant, découvrez le premier aperçu de l’île de Drum, ainsi que celui de Chopper dans la série live-action. Et si vous êtes fan du manga, découvrez pourquoi les personnages se démarquent si facilement selon le créateur de l’œuvre Eiichiro Oda.