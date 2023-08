One Piece : Kaido remarque un problème avec le Gear 5 de Luffy

Alors que le récent épisode de One Piece intensifie l’affrontement entre Kaido et Luffy, le redoutable antagoniste remarque quelque chose d’intrigant concernant le Gear 5.

Le très attendu Gear 5 de One Piece est enfin arrivé, mettant en lumière le combat acharné entre Luffy et Kaido. Et même si l’affrontement semble un brin loufoque, on ne peut ignorer le choc frontal de ces deux pirates d’une puissance colossale.

Suite à sa transformation, Luffy semble hors de lui, ignorant complètement Kaido qui désire lui poser quelques questions. De plus, les pouvoirs de Luffy sont si atypiques qu’ils défient toute classification, que ce soit parmi les Paramecia ou les Zoan.

L’article continue après la publicité

L’éveil de son fruit du démon offre à Luffy la capacité de se muer en Dieu Soleil Nika, tout en lui conférant un corps élastique et la faculté de métamorphoser son environnement en caoutchouc. Il peut même transformer le corps de Kaido en cette matière. Alors que Kaido subit la pire correction de sa vie, il discerne un problème singulier avec le Gear 5 de Luffy.

Kaido a cette impression troublante que Luffy ressemble à quelqu’un d’autre dans l’univers de One Piece

Crunchyroll

Dans cet épisode, la transformation énigmatique de Luffy laisse Kaido perplexe. Car à la suite de l’éveil de leurs fruits du démon, personne n’a jamais manifesté simultanément les traits caractéristiques des Paramecia et des Zoan. À ce jour, seul le Gorosei semble connaître la véritable portée des aptitudes de Luffy.

L’article continue après la publicité

De surcroît, Luffy présente un changement drastique dans son comportement après cet éveil. Son rire démentiel et son attitude délirante ne laissent aucun doute. La seule chose qui l’obsède est de terrasser Kaido, au point qu’il n’est même plus en mesure de tenir une conversation cohérente.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Il ne faut donc guère de temps à Kaido pour saisir que quelque chose cloche chez Luffy. En tant qu’un des grands méchants emblématiques de One Piece, Kaido n’est pas naïf. Il somme donc Luffy de confirmer son identité. À ce moment-là, Luffy, revenant à lui, répond sérieusement en énonçant son nom et en affirmant sa résolution à surpasser les Yonko.

L’article continue après la publicité

Néanmoins, le simple fait que Kaido pose cette question à Luffy suggère qu’il voit une autre silhouette en lui. L’incertitude demeure : Kaido a-t-il reconnu Luffy en Joy Boy ou en Dieu Soleil Nika ? Compte tenu de l’obsession du vilain pour Joy Boy, il pourrait avoir eu cette intuition.

Toutefois, après avoir entendu la réponse de Luffy, Kaido ne montre aucune méfiance et poursuit simplement le combat. Bien que cette allusion puisse sembler subtile, ce genre de détail n’est pas une première dans One Piece. Ce sont souvent ces infimes éléments qui dévoilent d’importants rebondissements pour la suite.

L’article continue après la publicité

One Piece est actuellement diffusé en streaming sur Crunchyroll.