One Piece Episode 1068 : Date de sortie et spoilers

Alors que la fin de l’arc du Pays de Wano se profile à l’horizon, la famille Kozuki trouve un nouvel allié à ses côtés. Pour savoir la suite, découvrez alors quand va sortir l’épisode 1068 de One Piece ainsi que les possibles spoilers.

L’arc Wano de One Piece est l’arc le plus palpitant à ce jour, avec une intrigue captivante, beaucoup d’action et des personnages iconiques. Alors que Big Mom subit une défaite contre Trafalgar Law et Eustass Kid, la série continue avec le combat entre Luffy et Kaido.

L’épisode récent met en scène la fin de l’ère de Big Mom, comme le déclare Trafalgar Law. Elle est enfin à terre, ne laissant qu’un seul Yonko. Cependant, il semble que les nombreuses blessures aient affecté Law et Kid, de sorte qu’ils ne pourront plus aider Luffy.

D’un autre côté, les fans verront également un nouvel allié rejoindre la bataille. L’épisode à venir réserve donc beaucoup de surprises.

Alors sans plus attendre, voici la date de sortie et les spoilers de l’épisode 1068 de One Piece.

Date et heure de sortie de l’épisode 1068 de One Piece

L’épisode 1068 de One Piece sera diffusé le 9 juillet à 04h00.

Spoilers de l’épisode 1068 de One Piece

Le titre de l’épisode 1068 de One Piece est “Les échos de la princesse de la lune ! La phase finale du pays Wano”.

Alors que Zunesha entre à Wano, Kozuki Momonosuke explique que l’éléphant géant est un camarade de Joy Boy. Zunesha demande à Momo la permission de se joindre au combat et de lui être utile. Yamato est alors impressionné par la capacité de Momo à communiquer avec l’éléphant.

De plus, Momo révèle que ce qu’Oden a écrit à propos de Laughtale dans son journal, il a décidé de l’arracher. Le jeune samouraï craint pour la sécurité de son peuple et hésite à “ouvrir les frontières de Wano” comme le souhaite son père. De son côté, Orochi découvre enfin que Komurasaki est en réalité la fille d’Oden, Kozuki Hiyori.

Elle révèle que la “Princesse Lunaire”, qu’elle interprète souvent, est en réalité la chanson préférée de son père. Elle porte un masque de Kitsune parce qu’elle ne peut pas sourire en jouant la chanson qu’Oden aimait.

Remplie de chagrin et de colère, Hiyori cache son visage pour ne pas éveiller les soupçons. L’épisode verra également le combat de Luffy contre un Kaido ivre se poursuivre. Kaido va se remémorer sa première rencontre avec Big Mom et va pleurer sa défaite.

One Piece est actuellement diffusé sur Crunchyroll.