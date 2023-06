One Piece Episode 1067 : Date de sortie et spoilers

Le récent épisode de One Piece délaisse le combat entre Luffy et Kaido afin de se concentrer sur Law et Kid qui affrontent Big Mom. Découvrez alors quand va sortir et les éventuels spoilers de l’épisode 1067.

L’arc Wano de One Piece est le plus passionnant à ce jour, avec une intrigue captivante, de l’action à foison et des personnages mémorables. Le combat de Luffy et Kaido prend du recul alors que la série met en scène l’affrontement final avec Big Mom.

Le dernier épisode a également mis en avant Trafalgar Law et Eustass Kid qui acculent Big Mom en utilisant leurs attaques les plus puissantes. Les deux pirates donnent tout pour empêcher Big Mom de rejoindre Kaido. Ils savent que s’ils échouent à la stopper, elle se battra alors aux côtés de Kaido, ce qui réduira considérablement leurs chances de victoire.

Le prochain épisode se concentrera donc principalement sur le combat de Law et Kid contre Big Mom. Alors sans plus attendre, découvrez la date de sortie et les spoilers de l’épisode 1067 de One Piece.

Date et heure de sortie de l’épisode 1067 de One Piece

L’épisode 1067 de One Piece sortira le 2 juillet à 04h00.

Spoilers de l’épisode 1067 de One Piece

L’épisode 1067 de One Piece, intitulé “Vers une nouvelle ère ! Conclusion ! La résolution des Brats” poursuivra le combat contre Big Mom.

Alors que Trafalgar Law déclare que l’ère de Big Mom est révolue, la Yonko se bat de toutes ses forces. Law utilise la technique de Corazon empêchant ainsi Big Mom d’utiliser son pouvoir.

D’autre part, Yamato apparaît sur les lieux, surpris de constater que personne ne peut entendre la Yonko. Non seulement Big Mom ne peut produire aucun son, mais rien de ce qu’elle touche ne produit de son non plus. Alors que Big Mom réalise qu’elle est sur le point de perdre, elle se remémore sa conversation avec Gol D. Roger lorsqu’elle lui demande ce qu’est le trésor One Piece.

Bien que Big Mom perde, Law et Kid sont en piteux états et semblent incapables de continuer à se battre. De plus, Kozuki Momonosuke révèle que Zunesha, un camarade de Joy Boy, est proche de Wano.

