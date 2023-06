One Piece Épisode 1066 : Date de sortie et spoilers

Alors que le dernier chapitre de One Piece opère un virage loin du duel Luffy contre Kaido, avec un terrible combat contre Big Mom, les fans attendent maintenant avec impatience la sortie de l’épisode 1066. Tout ce que vous devez savoir.

L’arc Wano de One Piece est l’arc le plus palpitant jusqu’à maintenant, avec une intrigue envoûtante, une tonne d’action et des moments inoubliables, bien que le combat entre Luffy et Kaido passe au second plan au profit de toutes les autres batailles en cours à Wano.

Et le dernier épisode nous a complètement mis l’eau à la bouche avec l’affrontement contre la Yonko Big Mom, alors que Trafalgar Law et Eustass Kid unissent leurs forces pour l’empêcher de s’immiscer dans le combat de Luffy.

Si Law et Kid échouent à stopper Big Mom, elle se battra alors aux côtés de Kaido, ce qui réduira drastiquement leurs chances de victoire.

L’épisode à venir se concentrera donc essentiellement sur le combat de Law et Kid contre Big Mom.

Alors sans plus attendre, voici tout ce que vous devez savoir sur l’épisode 1066 de One Piece.

Date et heure de sortie de l’épisode 1066 de One Piece

L’épisode 1066 de One Piece sera disponible le 25 juin à 04h00. Notez également que le 18 juin 2023, un épisode récapitulatif sera diffusé à la place de l’épisode 1066. Cet épisode rétrospectif portera sur les scènes précédentes de Law et Kidd contre Big Mom.

Spoilers de l’épisode 1066 de One Piece

Intitulé “La meilleure facture arrive ! Attaque mortelle de l’onde de choc et du magnétisme”, l’épisode 1066 de One Piece couvrira des scènes du chapitre 1039. Après qu’Eustass Kid a lancé une puissante attaque “Punk Corna Dio” contre Big Mom, les spectateurs se demandent si elle est encore en vie.

Au milieu de tout ce chaos, Law et Kid commencent à se chamailler comme d’habitude tandis que Big Mom retrouve ses forces. Elle arrête de sous-estimer Law après que son “Shock Wille” lui ait brisé quelques côtes. De son côté, Law a encore assez de force pour une attaque puissante.

Big Mom va alors attaquer le duo, mais Law va renverser la situation avec son “Takt” en faisant tomber une tour sur sa tête. Cette fois, Big Mom est furieuse de voir Law prendre constamment l’avantage sur elle.

Alors que Law perd le reste de ses forces, Kid utilise à nouveau une puissante attaque contre Big Mom tout en se chamaillant avec Law. Au moment où le pirate impétueux s’apprête à lancer son attaque la plus puissante, Law annonce que l’ère de Big Mom est révolue.

One Piece peut être visionné en streaming sur Crunchyroll.