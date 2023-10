One Piece chapitre 1094 : date de sortie et spoilers

Le manga met actuellement en scène le combat entre Luffy et Kizaru. On vous donne la date de sortie et les spoilers possibles pour le chapitre 1094 de One Piece.

Alors que l’arc de l’Île Egg Head dans One Piece touche à sa fin, le combat entre Luffy et Kizaru s’intensifie. L’île est actuellement assiégée et la situation est plus chaotique que jamais. L’équipage au chapeau de paille prévoit de semer la Marine avant de s’échapper vers Elbaf.

Cependant, l’apparition de Kizaru contrarie leurs plans et Luffy n’a d’autre choix que d’affronter un Amiral de la Marine. Luffy a peut-être progressé au fil des années, mais battre un Amiral n’est toujours pas une tâche facile.

La série met également en scène Zoro contre Lucci, ce dernier revenant sur ses précédentes paroles. Le prochain chapitre promet donc de sacrées surprises, de nombreuses questions sur Kuma étant jusqu’ici restées sans réponse. Date de publication et spoilers, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 1094 de One Piece.

Le chapitre 1094 de One Piece devrait sortir le 8 octobre à minuit heure du Japon, et donc à 17h à France.

Spéculations et spoilers : à quoi s’attendre dans l’épisode 1094 de One Piece ?

Eiichiro Oda / Manga Plus

Le chapitre récent se termine avec Atlas réécrivant les commandes des Pacifistas. Elle ordonne d’éliminer tous les Marines restants sur l’île. Nous voyons également le regard inquiétant de Saturne dans la dernière case. En tant que membre des Cinq Doyens, il reçoit des mises à jour sur la situation depuis Mary Geoise.

Dans le chapitre 1094 de One Piece, nous verrons probablement plus de moments de Luffy contre Kizaru. Le jeune pirate tient tête au vétéran de la Marine, ce qui montre que le combat est loin d’être terminé. Suivant les traces de son capitaine, Zoro ne montre aucun signe de faiblesse non plus face à Lucci.

De plus, la série s’est récemment beaucoup concentrée sur Kuma/Pacifista. D’après ses fréquentes apparitions, nous en saurons peut-être plus sur ses origines et son passé. Les Pacifistas sont conçus pour obéir aux ordres de la Marine, mais la situation désespérée force Vegapunk et Atlas à réécrire leurs instructions.

Nous verrons donc probablement Kuma travailler aux côtés de l’équipage des Chapeaux de Paille et de Vegapunk dans le prochain chapitre. De plus, le chapitre récent suggère que la situation est sur le point de changer. La situation à Egg Head peut sembler désespérée pour le moment, mais l’équipage de Mugiwara s’en sortira bientôt.