One Piece chapitre 1088 : Date de sortie et spoilers

Alors que le dernier chapitre laisse présager la mort d’un personnage majeur, les fans attendent avec impatience la sortie de l’épisode 1088 de One Piece. Toutes les infos.

One Piece revient après une pause d’un mois qui a laissé les fans complètement stupéfaits après la possible mort d’un personnage important. Après la conclusion du flashback de la Rêverie, le manga s’est concentré sur les événements se déroulant à Hachinosu, l’île des pirates.

La série n’a donné qu’un aperçu du véritable pouvoir de Monkey D. Garp, laissant les fans espérer voir le vétéran de la Marine en action. Bien que l’on ne connaisse pas l’étendue complète de ses capacités, Garp est l’un des personnages les plus puissants de tout One Piece.

Maintenant que la série a terminé son dernier chapitre avec un énorme cliffhanger, les fans s’attendent à voir ce qui va arriver au grand-père de Luffy.

Alors sans plus attendre, découvrez tout ce que vous devez savoir sur le chapitre 1088 de One Piece.

Date et heure de sortie du chapitre 1088 de One Piece

Comme le manga ne prend pas de pause cette semaine, le chapitre 1088 de One Piece devrait sortir le 24 juillet à 05h00.

Spoilers du chapitre 1088 de One Piece

Comme il n’y a pas de pause cette semaine, le chapitre reprendra probablement là où il s’est arrêté. La situation de Garp semble désespérée, et à en juger par ses paroles sur la justice, il semble qu’il ne survivra pas au coup fatal.

Cependant, Garp a été dans plus de situations mettant sa vie en danger que tout autre Marine. Il a même joué un rôle majeur dans la défaite des légendaires Pirates Rocks et de leur capitaine Rocks D. Xebec. Il est donc trop tôt pour supposer que le Héros de la Marine rendra son dernier souffle à la base des Pirates de Barbe Noire.

Il est également probable que le chapitre 1088 de One Piece conclura tout sur Hachinosu et passera ensuite à l’aventure de Luffy sur l’île d’Egg Head. Compte tenu du flashback de la Rêverie et de la pause dans l’animé, cela fait une éternité que les fans n’ont pas eu un aperçu du jeune pirate et de son équipage. Il est donc temps que la série reprenne avec son intrigue principale.

One Piece est actuellement diffusé sur Crunchyroll.