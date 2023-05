One Piece chapitre 1085 : Date de sortie et théories

Viz Media

Le dernier chapitre de One Piece présente la conversation entre Nefertari Cobra et Gorosei. Cependant, toute la vérité n’a pas encore été révélée. Découvrez donc quand va sortir le chapitre 1085 de One Piece ainsi que les éventuels spoilers.

Attention cet article contient des spoilers !

La saga finale de One Piece ne fait que commencer, et pourtant, plusieurs événements majeurs se sont déjà succédé. Alors que la mort de Nefertari Cobra ébranle le monde entier, les fans se demandent qui pourrait être le véritable coupable.

Le chapitre 1084 de One Piece présente ce qui s’est passé à l’intérieur du château de Pangaea. Les fans en apprennent davantage sur la reine Lili, qui semble avoir un certain lien avec le mystérieux souverain Im.

Le prochain chapitre continuera à démêler le mystère derrière l’assassinat de Nefertari Cobra.

Alors sans plus attendre, plongeons-nous profondément afin de découvrir ce qui se passera dans le chapitre 1085 de One Piece.

Date et heure de sortie du chapitre 1085 de One Piece

Comme le manga fera une pause cette semaine, le chapitre 1085 de One Piece sortira le 5 juin à 17h.

Spoilers du chapitre 1085 de One Piece : à quoi s’attendre

Le prochain chapitre reprendra probablement la scène où Im est assis sur le trône vide. Il en dira également plus aux fans sur la reine Lili, la souveraine d’Arabasta. La reine Lili est une figure historique importante puisqu’elle est l’auteure de la lettre “D”.

De plus, maintenant que Nefertari Cobra a découvert l’existence d’Im, le chapitre 1085 de One Piece révélera enfin la vérité derrière sa mort. Les coupables les plus probables sont soit l’un des Gorosei, soit le souverain du monde lui-même.

Au vu de la photo de Sabo dans le journal, où il est debout à côté du corps de Cobra, il apparaîtra certainement dans le prochain chapitre. Sabo a été témoin de la mort de Cobra et a vu Im assis sur le trône. Par conséquent, l’explication la plus logique derrière ce malentendu est que Gorosei l’utilise comme bouc émissaire pour dissimuler l’assassinat du roi bien-aimé d’Arabasta.

De plus, comme Sabo est un membre de haut rang de l’Armée Révolutionnaire qui connaît le plus grand secret du monde, le Gouvernement Mondial est plus désespéré que jamais pour l’éliminer. Heureusement, Sabo est assez fort pour revenir à la vie.