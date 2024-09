Ocean’s 14 en préparation avec George Clooney et Brad Pitt, mais il y a un absent

Une suite d’Ocean’s Eleven est en cours de développement, mais bien que des stars majeures comme George Clooney et Brad Pitt soient prêtes à revenir, l’un de leurs collaborateurs les plus importants sera absent.

Ocean’s Eleven est une franchise assez inhabituelle. Tout a commencé avec L’Inconnu de Las Vegas de 1960, alors que le film réunissait le fameux ‘Rat Pack’ avec Frank Sinatra, Dean Martin et Sammy Davis Jr. dans le rôle de voleurs réalisant un braquage audacieux à Las Vegas.

Par la suite, cette histoire a fait l’objet d’un remake sous la forme d’un film de casse extrêmement réussi, ayant rapporté plus de 450 millions de dollars dans le monde en 2001, pour un budget de 85 millions de dollars. Deux suites tout aussi lucratives ont suivi, à savoir Ocean’s Twelve (2004) et Ocean’s Thirteen (2007), ainsi qu’Ocean’s 8, un spin-off avec un casting entièrement féminin sorti en 2018. Mais depuis, la franchise n’a plus vraiment fait parler d’elle, du moins jusqu’à récemment.

En effet, Deadline a rapporté qu’Ocean’s 14 est en préparation, avec George Clooney et Brad Pitt qui sont prêts à reprendre leurs rôles de chefs de la bande, revenant ainsi incarner respectivement Danny Ocean et Rusty Ryan.

Warner Bros.

Cependant, Steven Soderbergh ne sera plus à la réalisation selon le média, ce qui est surprenant étant donné qu’il a dirigé et piloté la trilogie avec beaucoup de succès.

À la place, Edward Berger est en pourparlers pour prendre les commandes. Berger a réalisé et co-écrit le film de guerre primé À l’Ouest, rien de nouveau en 2022, et est depuis très demandé.

Son nouveau film Conclave – également pressenti pour briller lors de la saison des récompenses – vient de faire sa première au Festival du film de Telluride, à peu près au même moment où le nouveau film de Clooney et Pitt, Wolfs, a été présenté à Venise.

Il n’y a actuellement aucune date de début prévue pour Ocean’s 14, mais Warner Bros. travaillerait « avec diligence » sur cette suite, et les stars originales comme Matt Damon, Casey Affleck et le reste du casting devraient revenir.

En attendant, vous pouvez consulter notre sélection de tous les films à voir en streaming ce mois-ci pour découvrir les nouveautés du moment.