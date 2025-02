Cette nouvelle série Netflix mélange Squid Game et Shogun, et elle sort bientôt

On attend toujours les prochaines saisons de Squid Game et Shogun, mais Netflix n’en a pas fini avec ses battle royales et a bien compris qu’il y avait quelque chose à tenter avec des samouraïs.

Dès sa sortie, Squid Game a explosé tous les compteurs sur Netflix en devenant l’un des plus gros succès de l’histoire de la plateforme de streaming. De son propos social à la perversion de l’univers de l’enfance pour amplifier l’horreur dans laquelle ses personnages sont plongés, les ingrédients étaient réunis pour propulser la série coréenne créée par Hwang Dong-hyuk, passée dès lors de one-shot à production en trois saisons.

Mais s’il fallait nommer un thème capable de tenir tête au battle royale, ce serait bien celui des samouraï. Et de ce côté-là, c’est Shogun qui a su s’attirer les faveurs du public sur Disney+, remportant de nombreux prix prestigieux pour son adaptation du roman de James Clavell. Le scénario s’est alors répété là aussi, Shogun obtenant le feu vert pour une saison 2 qui n’avait au départ pas même été envisagée, pour le plus grand bonheur de nombreux fans. Mais alors qu’on attend encore les nouveaux épisodes de deux des séries les plus attendues de ces prochaines années, Netflix a décidé de sortir une nouvelle carte maîtresse de son jeu : la création d’une série qui ressemble sur de nombreux points aux deux œuvres.

Squid Game avec des samouraïs : la prochaine série événement de Netflix a déjà une fenêtre de sortie

Last Samurai Standing sortira en novembre 2025 sur Netflix, et reprendra le roman Ikusagami écrit par Shogo Imamura, par la suite repris en manga pour être illustré par Katsumi Tatsuzawa.

Netflix

On y suit Shujirō Saga, qui se lance dans une bataille mortelle organisée durant la 11e année de l’ère Meiji dans l’espoir de sauver sa femme et son enfant malades. 292 guerriers expérimentés se sont en effet rassemblés en pleine nuit dans le but de décrocher une récompense colossale. Mais pour l’emporter, il faudra se confronter aux autres à travers un jeu de survie cruel appelé Kodoku. Les sabreurs devront ainsi s’affronter pour récupérer des plaques de bois distribuées au début du défi, et atteindre Tokyo sans perdre la leur.

Junichi Okada de Hell Dogs : Dans la Maison de bambou incarnera le protagoniste, mais sera aussi producteur et chorégraphe pour la série. Last Samurai Standing sera l’occasion pour l’acteur multicasquette de travailler à nouveau avec le réalisateur Michihito Fujii, après leur collaboration sur Hard Days.

Une collaboration qui a très vite été considérée ici comme nécessaire par l’acteur Junichi Okada, qui a expliqué dans le communiqué de Netflix : “Je tenais à ce que Michihito Fujii soit le réalisateur — s’il n’avait pas accepté, j’étais prêt à me retirer du projet.“

Netflix

Quant à la critique sociale inhérente à Squid Game, les fans de Gi-hun devraient s’y retrouver, puisqu’elle a longtemps été un des critères de l’acteur et producteur : “Lorsque M. Takahashi, producteur exécutif de Netflix, m’a contacté, (…) je réfléchissais déjà à la manière de faire du genre [du drame historique] un succès, non seulement au Japon, mais aussi dans le monde entier. Je percevais le potentiel sur le plan de l’action, du drame, de la critique sociale et du divertissement, mais je savais qu’on pouvait aller plus loin. C’est alors que j’ai découvert le manga d’Imamura. Il était écrit d’une manière susceptible de plaire aux spectateurs d’aujourd’hui, et j’étais enthousiaste à la perspective de l’adapter.“

Last Samurai Standing sortira en novembre 2025 sur Netflix, mais en attendant, vous pouvez aussi jeter un coup d’œil aux séries les plus attendues de l’année, ou à celles qui sortent en streaming ce mois-ci, toutes plateformes confondues.