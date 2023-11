Cette nouvelle adaptation en live-action pourrait détrôner One Piece

Depuis des années, Netflix propose plusieurs projets d’adaptation d’animes en prise de vue réelle dans sa vaste bibliothèque. Mais aucun d’eux n’a eu autant de succès que la récente série One Piece en live-action. Et si un autre challenger venait d’apparaître ?

Créé par Yoshihiro Togashi, le manga Yu Yu Hakusho sent à plein nez les années 90, la bagarre et le fantastique… Et c’est lui qu’on va retrouver en live-action. Contrairement à One Piece, cette adaptation ne sera pas en anglais. Il s’agira bien d’une série japonaise similaire à Alice in Borderland, une autre série réussie sur Netflix.

L’adaptation en live-action de Yu Yu Hakusho a été approuvée en 2020, et elle a reçu sa première bande-annonce et affiche lors de la Geeked Week 2023. Les réactions positives de la communauté ne se sont pas faites attendre. Au point d’en oublier One Piece ?

Yu Yu Hakusho pourrait être une puissante adaptation en live-action après One Piece

Yu Yu Hakusho sera disponible sur Netflix le 14 décembre 2023, et les images ont su mettre le feu aux poudres.

“La réaction du casting de Yu Yu Hakusho au premier trailer est tellement drôle. Préparez-vous à rejoindre Takumi Kitamura (Yusuke Urameshi), Jun Shison (Kurama), Kanata Hongo (Hiei) et Shuhei Uesugi (Kazuma Kuwabara) le 14 décembre !“

La bande-annonce commence par un accident de voiture. C’est à côté des véhicules sinistrés qu’on rencontre le protagoniste, Yusuke Urameshi, debout à côté de son propre corps sans vie. Vous vous en doutez, ce n’est pas la fin pour lui : il est ressuscité et chargé d’une mission pour protéger les humains d’entités surnaturelles. Dorénavant, il est un détective des esprits.

La vidéo de presque deux minutes présente de nombreux combats et adversaires pour Yusuke. De plus, les acteurs semblent faire un excellent travail en incarnant les personnages de l’anime et du manga, en particulier Takumi Kitamura, qui reprend le rôle principal dans ce live-action.

One Piece a ouvert la porte à davantage d’adaptations en live-action ambitieuses d’animes et mangas, mais il faut encore que la tendance fasse ses preuves pour convaincre définitivement les spectateurs. Une chose est sûre : si Yu Yu Hakusho rencontre le même succès que les pirates de Luffy, il faudra s’attendre à ce que d’autres projets similaires soient approuvés à l’avenir.

Yu Yu Hakusho sera dispo dès le 14 décembre sur Netflix.