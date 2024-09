Après The Penguin, une autre série dérivée de The Batman déjà en préparation

Alors que The Penguin se prépare à sortir, le réalisateur de The Batman songe déjà au prochain spin-off de son univers DC.

The Batman a été un véritable succès en 2022, et l’un de ses personnages les plus iconiques aura bientôt droit à sa propre série dérivée : Colin Farrell a revêtu le costume – et les prothèses – du Pingouin, alias Oz Cobb, pour nous présenter sa montée dans le monde du crime au sein de la sombre Gotham City dans The Penguin.

Mais la série HBO pourrait bien ne pas être la dernière dans l’univers gothique initié par Matt Reeves et Robert Pattinson : le réalisateur explique en effet travailler déjà au développement d’un nouveau spin-off. C’est à l’occasion d’une interview avec le producteur Dylan Clark pour The Direct que le cinéaste a évoqué le projet.

Le réalisateur a d’abord évoqué la série abandonnée Arkham Asylum, avant de répondre à une question qui concernait le personnage de Sofia Falcone, antagoniste dans The Penguin. En effet, lorsqu’on lui a demandé d’où lui était venue l’inspiration, Matt Reeves a alors expliqué : “Les idées et éléments d’histoire qui concernent [Sofia Falcone] sont entièrement nouveaux et n’ont rien à voir avec l’autre série que nous continuons à développer.“

Bien qu’aucun élément supplémentaire ne permette de déterminer quelle est cette “autre série” en question, on peut faire plusieurs suppositions à son propos. On pourrait ainsi imaginer qu’Arkham Asylum n’est finalement pas abandonnée, malgré un rapport de Variety qui expliquait en juillet 2024 que le spin-off avait été mis de côté.

Mais dans une autre interview en table ronde rapportée par TheStreamr, Matt Reeves a admis que la possibilité d’un drame juridique centré sur Harvey Dent était “certainement en phase avec la direction de nos discussions.”

Une série sur Harvey Dent, alias Double-Face, pourrait ainsi suivre la même ligne directrice que The Penguin, gérée par la showrunner Lauren LeFranc : elle pourrait ainsi mettre l’accent sur un des ennemis de Batman plutôt que sur d’autres figures emblématiques de Gotham.

De son côté, The Penguin fera sa grande première le 20 septembre 2024 en France : pour ne rien rater de la nouvelle série, vous pouvez consulter son calendrier de sortie des épisodes.