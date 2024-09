Explication de la fin de Nobody Wants This : Joanne et Noah restent-ils ensemble ?

Le couple de Joanne et Noah va-t-il perdurer ? Faut-il s’attendre à une saison 2 ? Que signifie “shiksa” ? On vous explique la fin de la nouvelle série romantique sur Netflix.

Halloween approche, mais Netflix a préféré faire une pause dans l’horreur après la sortie de Monstres. La plateforme de streaming propose une toute nouvelle série romantique pour que ses abonnés soufflent un peu, mettant en scène une podcasteuse irrévérencieuse, Joanne (Kristen Bell), et un rabbin juif, Noah (Adam Brody). Lorsque tous deux tombent amoureux, c’est leur vie entière qui se retrouve bouleversée.

L’article continue après la publicité

Car les deux tourtereaux viennent de mondes complètement différents, et le couple risque de ne pas supporter la pression de l’entourage comme celle de deux cultures qui semblent s’opposer. Joanne et Noah restent-ils ensemble après l’épisode final ? Que veut dire “shiksa” ? Peut-on s’attendre à une saison 2 ? On vous explique tout sur la fin de Nobody Wants This sur Netflix.

L’article continue après la publicité

Noah et Joanne sont-ils toujours ensemble à la fin de Nobody Wants This ?

Oui, le couple est toujours soudé à la fin de Nobody Wants This. Joanne et Noah échangent un baiser dans la scène finale de la série, confirmant le fait de rester ensemble.

L’article continue après la publicité

Tout au long des dix épisodes, les deux amants se retrouvent dans des situations souvent comiques, mais doivent surtout surmonter la pression de leurs familles et amis. Noah ayant été choisi pour devenir le rabbin principal de sa synagogue, le couple semble ne pas avoir d’avenir : Joanne n’est pas prête à se convertir au judaïsme, craignant de ne pas être un bon exemple en tant que femme du rabbin.

Finalement, Noah choisit de ne pas devenir le rabbin principal, pour vivre heureux avec sa partenaire, même si cette dernière n’est pas juive.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Que veut dire “shiksa” dans Nobody Wants This ?

“Shiksa” est un terme argotique qui désigne les femmes ou filles qui ne sont pas juives.

Stefania Rosini/Netflix

Le surnom d’origine yiddish est passé dans le langage courant de certains pays, et peut parfois – mais pas systématiquement – être utilisé de manière péjorative.

Dans Nobody Wants This, il apparaît pour la première fois lorsque Joanne visite la synagogue pour retrouver Noah, et que des femmes désignent la femme par le terme “shiksa“. Le surnom se trouve également dans le titre de l’épisode 2, “Une shiksa entre dans une synagogue“.

L’article continue après la publicité

Y aura-t-il une saison 2 de Nobody Wants This ?

À ce stade, Netflix n’a pas encore annoncé officiellement de saison 2 pour la série Nobody Wants This, mais il y a suffisamment de possibilités pour continuer l’intrigue autour des personnages.

L’article continue après la publicité

On ne sait ainsi pas comment la relation entre Joanne et Noah va évoluer à l’avenir, malgré le baiser échangé dans le final. Noah n’a pas encore annoncé son choix auprès de ses proches, et sa décision de ne pas devenir rabbin en chef risque de créer de nouvelles tensions.

L’article continue après la publicité

D’autres aspects de leur couple mériteraient également d’être explorés par la série Netflix. Mais pour que Nobody Wants This soit renouvelée, il faudra attendre que la plateforme de streaming évalue les vues et prenne une décision, ce qui se fait généralement en fonction des statistiques.

Les dix épisodes de Nobody Wants This sont disponibles sur Netflix depuis le 26 septembre 2024, mais vous pouvez également jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.

L’article continue après la publicité