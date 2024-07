Cette série d’horreur Netflix “meilleure que Game of Thrones” terrifie les fans

Une série d’horreur présente depuis quelque temps dans le catalogue Netflix mélange politique et zombies, si bien qu’elle s’est attiré les faveurs des abonnés, qui considèrent qu’elle est même “meilleure que Game of Thrones”.

Malgré une saison 8 qui a divisé les fans, Game of Thrones est très certainement la série la plus populaire au monde de la précédente décennie. Un succès qui bénéficie à son récent spin-off, House of the Dragon, puisque la série préquelle affiche elle aussi des résultats impressionnants.

Ce succès signifie que les fans recherchent des expériences de visionnage tout aussi excitantes et intenses, et une série sud-coréenne disponible sur Netflix a récemment été comparée à la franchise HBO désormais culte.

Créée et écrite par Kim Eun-hee, la série en question s’appelle Kingdom, compte deux saisons, et se déroule en Corée durant la période Joseon. Cette série horrifique, réalisée par Kim Seong-hoon (connu notamment pour le film Hard Day de 2014) devrait alors ravir les fans d’intrigues politiques, ainsi que les amateurs de zombies.

La série a été lancée en 2019 sur Netflix, et est inspirée d’un webtoon appelé The Kingdom of the Gods de Youn In-Wan et Yang Kyung-il. Mais Game of Thrones semble être le principal point de comparaison.

Sur la plateforme, on peut voir Netflix citer The Hollywood Reporter en déclarant : “Les fans de Game of Thrones se régaleront avec cette épopée zombie qui se déroule dans la Corée de l’ère Joseon. “De la grande fantasy d’évasion” selon le Hollywood Reporter.”

Pour en apprendre un peu plus sur l’histoire de Kingdom, voici le synopsis partagé par Netflix : “Alors qu’une mystérieuse rumeur annonce la mort du souverain dans un royaume en proie à la corruption et à la famine, l’étrange épidémie qui se propage rend les personnes infectées par le virus résistantes à la mort et assoiffées de sang. Victime d’une conspiration, le prince héritier doit alors se battre contre un terrible complot dans l’espoir de sauver son peuple.”

Et plus récemment, c’est sur Reddit que la série Netflix a refait parler d’elle, avec un internaute qui affirme que selon lui, Kingdom est “comme la saison 8 de Game of Thrones mais mille fois mieux.”

Un autre internaute a alors répondu : “J’aime la façon dont l’histoire se développe et vous garde en haleine… tellement plus engageante que beaucoup d’autres séries.”

Un autre a également ajouté : “Des zombies ? Drame d’époque ? Intrigue politique ? Cannibalisme ? Pourquoi je n’aimerais pas ça ? Sérieusement, j’ai adoré à quel point les scènes du palais étaient effrayantes et hantées. J’ai adoré l’explication solide et originale des zombies. C’était une série bien écrite et bien jouée. Toujours l’une de mes préférées sur Netflix.”

Tandis qu’un troisième se tourne vers l’avenir en déclarant : “Des samouraïs coréens et des zombies, qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer ? Un jeu d’acteurs, une narration et un suspense excellents. Je suis désespéré pour une troisième saison.”

Malheureusement, il n’y a actuellement aucune information concernant une potentielle troisième saison. Toutefois, les fans ont eu droit à un long-métrage, intitulé Kingdom: Ashin of the North, sorti en 2021 sur Netflix.

Et pour celles et ceux qui ne veulent pas manquer les nouveautés du moment, voici notre sélection des meilleures séries à voir en streaming ce mois-ci.