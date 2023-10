Netflix s’apprête à augmenter de nouveau ses tarifs, au grand désespoir des abonnés

Les fans de Netflix devront (encore) mettre la main au portefeuille, car le géant du streaming prévoit une nouvelle augmentation de ses prix.

Ils sont loin, les débuts de Netflix ! Au départ simple service de location de DVD par courrier, l’entreprise est désormais l’une des plateformes de streaming les plus connues. Non contente de diffuser séries et films, elle peut même se vanter de produire de nouveaux contenus dont beaucoup auront fait l’unanimité auprès des fans.

Son programme varié mêle plusieurs nations, offrant l’opportunité pour beaucoup de découvrir des œuvres sortant de leur routine culturelle, ou au contraire de profiter de classiques du cinéma. Mais tout cela a un prix. Et ce prix n’a pas fini d’augmenter.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Une augmentation dans un contexte de grève historique

amc / netflix

Ces dernières années, Netflix a connu une hausse de ses tarifs et n’a pas ménagé ses efforts pour mettre fin au partage de comptes. Et les récentes grèves de la SAG-AFTRA et de la WGA (Syndicats des acteurs et des scénaristes) semblent avoir remis une pièce dans la machine… Se retrouvant soudain sous le feu des projecteurs, Netflix a en effet longtemps refusé de répondre aux exigences des grévistes.

Pour rappel, ces derniers demandaient (en résumé) : de meilleures conditions de travail, l’assurance de ne pas être remplacés par des intelligences artificielles et des images de synthèse, et une plus grande transparence des chiffres d’affaire de l’entreprise pour s’assurer de toucher des royalties adéquats.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Alors que les échanges avec la WGA ont permis de signer un accord “exceptionnel” de trois ans, il semble que les discussions avec la SAG-AFTRA demandent davantage de temps. Netflix ferait-il payer à ses abonnés les pertes dues à la grève ?

Netflix vient d’annoncer une nouvelle mesure, et les fans ne seront pas ravis

Les utilisateurs de Netflix vont en effet bientôt payer plus cher. Depuis les récentes grèves, Netflix prévoit d’augmenter les tarifs de ses offres sans publicité dans les mois à venir (les offres Essentiel, Standard et Premium pour la France.)

Selon Variety, des sources anonymes ont révélé que Netflix augmentera d’abord les prix aux États-Unis et au Canada avant de poursuivre à l’échelle mondiale.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour la France, rien de concret encore, mais inutile de se voiler la face : la tendance est à l’augmentation chez les plateformes de streaming, et la dernière hausse des prix de Netflix remonte à deux ans, en octobre 2021. Une crainte demeure cependant, celle de voir la formule Essentiel disparaître. Actuellement au prix de 8,99€, une augmentation pourrait la supprimer définitivement.