Netflix annonce une série animée Splinter Cell avec un premier trailer

Les fans de Sam Fisher seront ravis d’apprendre que le héros iconique de la saga Tom Clancy’s Splinter Cell va faire son grand retour dans une toute nouvelle série d’animation, qui a été annoncée par Netflix avec un premier teaser.

Après Cyberpunk 2077, Tomb Raider, ou encore League of Legends avec Arcane, Netflix compte adapter une autre franchise culte de jeu vidéo en série animée. En effet, la plateforme de streaming a cette fois-ci jeté son dévolu sur les histoires du célèbre Samuel Leo Fisher, plus connu sous le nom de Sam Fisher, l’agent d’élite de la NSA et héros principal de la série de jeux Tom Clancy’s Splinter Cell.

Teasée il y a maintenant plus de 4 ans, les fans pourront enfin retrouver le spécialiste de l’infiltration dans Splinter Cell: Deathwatch, une toute nouvelle série d’animation annoncée par Netflix à l’occasion de la Geeked Week 2024, et dont on a pu avoir un premier aperçu grâce à une courte bande-annonce.

Créée par Netflix et Ubisoft Film & Television, la série animée Splinter Cell est réalisée par le studio d’animation Sun Creature, connu entre autres pour son travail sur le documentaire d’animation Flee (2021), en collaboration avec Fost, un studio français qui a participé à la réalisation du film d’animation Le Sommet des Dieux (2021).

Splinter Cell: Deathwatch est réalisée par Guillaume Dousse et Félicien Colmet-Daage, avec Derek Kolstad (John Wick) en charge du scénario. On retrouve également la star américaine Liev Schreiber dans le rôle de Sam Fisher, dans une toute nouvelle série qui va offrir “une nouvelle vision de l’espionnage moderne à l’ère de la guerre hybride”.

Pour le moment, nous n’avons pas plus de détails concernant l’intrigue, ni même sur la date de sortie du projet.

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la franchise, la série de jeux d’Ubisoft a fait ses débuts en 2002 avec Tom Clancy’s Spinter Cell, et est rapidement devenue un incontournable auprès des amateurs d’infiltration. Le dernier opus en date, intitulé Blacklist, est sorti en 2013, et c’est pourquoi beaucoup attendaient avec impatience le retour de la saga.

Et alors qu’un remake du premier jeu a été officialisé fin 2021, les fans pourront prendre leur mal en patience en se disant que l’agent spécial d’Échelon 4 va bientôt revenir sur le devant de la scène grâce au géant du streaming.

En attendant, vous pouvez découvrir notre liste de toutes les adaptations de jeux vidéo en films et séries à venir, ainsi que notre sélection de toutes les séries à voir en streaming ce mois-ci.