Netflix accusé de modifier un artwork de la saison 2 d’Arcane avec l’IA

Netflix est critiqué par les fans d’Arcane, persuadés que la plateforme de streaming a utilisé l’intelligence artificielle pour modifier un visuel clé de la saison 2.

L’accusation a été mise en lumière après qu’un internaute sur X ait publié une photo de la bannière de la saison 2 d’Arcane, accompagnée de la légende : “Je me sens stupide, mais il se passe quoi avec la main de Jinx (ou celle de Vi ??) ?“

L’image en question montre les sœurs Jinx et Vi, la première serrant fermement sa grande sœur dans un rappel d’un visuel de la première saison. Mais là où ça passe moins, c’est que les fans ont remarqué un détail sur les mains dans l’illustration, qui semblent maladroitement modifiées et floues. Un aspect qu’on retrouve souvent dans l’utilisation de l’intelligence artificielle générative, et qui ne correspond pas à la minutie du studio Fortiche derrière les designs de la série.

Le visuel avait été initialement publié sous forme d’affiche pour la saison 2 d’Arcane. Le design original, au format portrait, coupait les mains des personnages en dehors du cadre. Ce qui a alimenté les accusations selon lesquelles Netflix aurait utilisé l’IA pour allonger le design et l’adapter au format paysage, nécessaire pour les bannières sur les petits écrans.

Et l’internaute ayant posté la critique n’en démord pas, ajoutant dans la section des commentaires : “C’est sûrement de l’IA, et je déteste ça.“

La publication aurait pu passer inaperçue, mais on parle ici d’Arcane, et du tout premier visuel qui a relancé l’enthousiasme des fans durant la longue attente pour la saison finale : le post est devenu viral, générant plus d’un million de vues en moins de 12 heures tandis que de nombreux internautes ont rejoint les commentaires pour s’en prendre à Netflix, accusé d’avoir potentiellement utilisé l’IA.

“Que Netflix utilise l’IA pour allonger une affiche d’ARCANE, de toutes les séries, c’est tellement décevant et irrespectueux,” écrit ainsi un autre spectateur après avoir partagé les accusations initiales. Un deuxième renchérit : “C’est fou de voir qu’une chose pareille est présentée comme un travail promotionnel professionnel. C’est hideux.“

Ce n’est pas la première fois que Netflix est accusé d’avoir prétendument utilisé l’IA dans ses produits ou sur sa plateforme. En avril 2024, le site de streaming avait été accusé d’avoir manipulé des images à l’aide de l’IA dans le documentaire Les Vérités de Jennifer.

Au moment de la rédaction, Netflix n’a pas encore répondu aux accusations concernant l’utilisation de l’IA pour modifier la bannière de la saison 2 d’Arcane sur leur site.