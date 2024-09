Prime Video annule une série géniale, l’auteur de Game of Thrones monte au créneau

L’auteur du Trône de Fer s’est révolté en apprenant l’annulation d’une série de Prime Video : une grave erreur selon George R.R. Martin.

George R.R. Martin est occupé à écrire The Winds of Winter, mais se retrouve très souvent distrait par le monde des séries : après avoir subi un stress énorme à cause des productions de HBO pour l’univers de Game of Thrones, le romancier est cette fois révolté par l’annonce de l’annulation d’une série Prime Video, My Lady Jane.

Sortis simultanément le 27 juin 2024, les huit épisodes entraînent les spectateurs dans un monde uchronique où Lady Jane Grey n’est pas exécutée et où une bonne partie de la population du Royaume-Uni a la capacité de se transformer en animal. Un pouvoir ou une malédiction selon certains, et qui sert essentiellement de métaphore pour le combat des minorités, dont les queers : le récit tend à affirmer qu’on ne choisit pas sa nature, et qu’elle ne nous empêche pas de vivre en harmonie avec le reste du monde malgré la phobie absurde et le comportement violent des plus réfractaires.

La série est malheureusement sortie en toute discrétion, dans un été où d’autres grosses productions s’arrachaient le haut du podium : entre la saison 4 de The Boys, la saison 2 de House of the Dragon ou même La Chronique des Bridgerton qui a mis à l’amende tous ses concurrents, My Lady Jane partait du mauvais pied. Et le manque de vraie promotion n’a rien fait pour aider l’adaptation du roman de Cynthia Hand par les showrunners Gemma Burgess et Meredith Glynn. Une grave erreur pour George R.R. Martin, qui regrette que le récit punk de Jane n’ait pas droit à sa suite.

L’auteur avait déjà collaboré avec Meredith Glynn sur un spin-off de Game of Thrones, depuis abandonné par HBO. Dans un billet de blog, il affirme que la série était une histoire de “fantasy historique astucieuse et originale” et aurait mérité plus que “neuf jours, ou huit épisodes.” Avant de finalement partager un lien vers une pétition sur Change.org, dans l’espoir que les fans réussissent à faire changer d’avis Prime Video et sauver My Lady Jane de la potence.

L’avis du romancier est rejoint par de nombreux spectateurs qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Un internaute déclare ainsi sur X/Twitter : “My Lady Jane et son casting méritaient plus. L’alchimie entre Emily et Edward dans les rôles de Jane et Guilford est incroyable. Il faut qu’ils reviennent !!!“

Un autre commente : “My Lady Jane a été annulée après une saison alors qu’elle n’a été diffusée qu’en juin 2024 ?? PrimeVideo, si on vous chope… Pourquoi est-ce qu’on ne peut jamais avoir quelque chose de bien ? La série a tout : du drame, de la romance, de la fantasy, de la comédie, des costumes magnifiques et des protagonistes avec une alchimie folle.“

Un troisième déclare : “Annuler My Lady Jane est une énorme erreur. Je ne vois pas d’autre série récente qui ait réussi aussi vite à surmonter son marketing médiocre et générer autant d’intérêt parmi ceux qui l’ont regardée. La série est vraiment magique et drôle. Elle mérite davantage !!“

En attendant de découvrir si My Lady Jane obtient gain de cause chez Prime Video ou une autre plateforme de streaming, vous pouvez toujours jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci.