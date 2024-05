My Adventures with Superman saison 2 : date de sortie, trailer, casting…

La série animée Superman sur Adult Swim est un franc succès, alors que nous réserve la saison 2 ? Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent.

La série d’animation My Adventures with Superman, basée sur le personnage culte de l’univers DC Comics, est devenu un véritable succès sur Adult Swim. Elle revient sur l’histoire naissante de Clark Kent et Lois Lane, parallèlement à la carrière de super-héros de Superman.

Et alors que la saison 1 est sortie entre juillet et septembre 2023 (bien que la série n’ait pas encore trouvé de diffuseur chez nous pour le moment), il semblerait que la suite soit d’ores et déjà prête, puisque les fans pourront très prochainement retrouver l’Homme d’Acier dans une deuxième saison.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voici donc tout ce que nous savons sur la saison 2 de My Adventures with Superman, de son intrigue, sa date de sortie, son casting et plus encore.

La saison 2 de My Adventures with Superman débutera par un épisode d’une heure le samedi 25 mai, à minuit sur Adult Swim. Les épisodes seront disponibles le lendemain sur Max.

Auparavant, Josephine Campbell, co-productrice et scénariste de My Adventures With Superman, avait partagé quelques détails cryptiques concernant la saison 2 lors d’une interview avec la chaîne YouTube Superman Homepage, en disant : “Ce n’est pas encore annoncé. Et je ne peux rien dire jusqu’à ce que ce soit annoncé. J’allais donc dire que le premier épisode de la saison allait sortir. Restez à l’écoute pour la saison 2. Nous avons eu la chance de pouvoir les faire toutes les deux en même temps, et je suis très enthousiaste. Il y a tellement de choses dans la saison 2 qui, je pense, vont étonner les gens.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Nous étions si heureux d’avoir les deux saisons validées tout de suite, alors, vous savez, honnêtement, si une saison 3 arrive, vous serez les premiers à le savoir, car vous allez le crier sur tous les toits.”

Encore une fois, la série n’étant pas encore disponible chez nous, nous ne savons pas quand ni sur quelle plateforme nous pourrons regarder My Adventures with Superman en France.

Qui fera partie du casting de la saison 2 de My Adventures with Superman ?

Le casting de la saison 2 restera principalement le même, à savoir :

Jack Quaid dans le rôle de Clark Kent/Superman

Alice Lee dans le rôle de Lois Lane

Ishmel Sahid dans le rôle de Jimmy Olsen

Darrell Brown dans le rôle de Perry White

Kari Wahlgren dans le rôle de Martha Kent

Reid Scott dans le rôle de Jonathan Kent

Jason Marnocha dans le rôle de Jor-El

Chris Parnell dans le rôle de Slade Wilson

Debra Wilson dans le rôle d’Amanda Waller

Joel de la Fuente dans le rôle du Général Sam Lane

Max Mittelman dans le rôle de Lex Luthor

Michael Emerson dans le rôle de Brainiac

À ce jour, la doubleuse qui doit incarner Supergirl n’a pas encore été annoncée.

Bande-annonce de la saison 2 de My Adventures with Superman

Une bande-annonce pour la saison 2 de My Adventures with Superman a été publiée le 30 avril 2024. Dans la bande-annonce, nous avons ainsi un premier aperçu de Superman combattant plusieurs méchants qui font leur grand retour.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Plus important encore, nous apprenons que Lex Luthor, qui avait été teasé dans la saison 1, revient en tant que menace majeure. La bande-annonce montre Luthor s’alliant avec Amanda Waller, ce qui promet d’être une mauvaise nouvelle pour le Dernier Fils de Krypton. Sans oublier la menace imminente de Brainiac, comme on a pu le voir dans le final de la saison 1.

La bande-annonce nous donne également notre premier aperçu de Supergirl, à la fois enfant et adulte. Les fans impatients devront donc attendre encore un peu avant de voir comment elle va s’intégrer dans l’intrigue et comment cette version du personnage sera liée à Superman.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quelle est l’intrigue de la saison 2 de My Adventures with Superman ?

Nous ne connaissons pas encore les détails de l’intrigue de cette saison 2, mais la suite de My Adventures with Superman devrait continuer l’histoire du justicier de Metropolis alors qu’il construit sa carrière au Daily Planet et sa relation avec Lois Lane.

Selon le synopsis de la saison 2 par Adult Swim, “Dans la deuxième saison, les trois meilleurs amis affronteront une série de nouvelles menaces. Des ennemis puissants émergeront du passé extraterrestre de Clark, Amanda Waller prendra pour cible Superman, Lois luttera avec l’avenir, et Jimmy Olsen dépensera une somme d’argent incroyable. Krypton vient pour nos jeunes héros, et son arrivée mettra à l’épreuve leur force, leur loyauté et leur amour comme jamais auparavant.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La saison 1 s’est terminée avec Superman en péril face au général Sam Lane et à une invasion extraterrestre, mais les supplications de Lois ont convaincu Lane de s’en aller et de le laisser survivre. Lane, que l’on a pu voir collaborer avec Amanda Waller et Slade Wilson, devrait donc encore représenter une menace cette saison.

Il y a aussi la menace imminente de Brainiac, révélée à la fin de l’épisode avoir appris l’existence de la Terre à travers les événements du final de la première saison, et qui est en route pour conquérir la planète.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La saison 2 de My Adventures with Superman comptera 10 épisodes, tout comme la saison 1.

Nous mettrons à jour cet article lorsque plus d’informations seront disponibles.

En attendant, découvrez notre guide sur la saison 3 d’Invincible, ou encore celui sur la série Knucles, sans oublier notre liste des meilleures séries à voir en streaming ce mois-ci.