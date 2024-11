Explication de la fin de Mr Plankton : Hae Jo est-il encore en vie ?

Netflix vient de dévoiler un K-drama déchirant, entraînant ses spectateurs dans une histoire d’amour comique et touchante. Mais qu’arrive-t-il aux personnages à la fin ? Hae Jo est-il encore en vie et a-t-il retrouvé son père ?

Netflix est clairement l’une des plateformes de streaming les plus impliquées lorsqu’il est question de faire découvrir des K-dramas aux abonnés. Le catalogue regorge en effet de séries coréennes, permettant à un public européen de mettre la main sur des productions bien différentes des succès habituels comme Stranger Things ou Arcane.

Et si Squid Game ou Sweet Home font certainement partie des séries les plus réputées de la plateforme, force est de constater que les K-dramas se sont également fait un public également très orienté du côté des comédies romantiques : Mr Plankton fait partie de celles-ci, et cette nouvelle production a tout ce qu’il faut pour briller à son tour. Mais alors que les dix épisodes sont sortis, il est temps de se pencher sur la fin : Hae Jo a-t-il fini par retrouver son père et a-t-il survécu ? Jae-mi est-elle retournée avec Heung ? On vous explique la fin de Mr Plankton.

Hae Jo est-il encore en vie à la fin de Mr Plankton ?

Mr Plankton se conclut sur la mort de Hae Jo : le jeune homme ne survit pas à sa maladie héréditaire.

Son décès était inévitable, les médecins étant catégoriques quant à son absence de chances de survie. Mais si une telle fin est déchirante, le héros aura au moins eu la mort qu’il désirait, le regard tourné vers le ciel et le visage de Jae-mi, loin d’un plafond d’hôpital.

Hae Jo a-t-il retrouvé son père dans Mr Plankton ?

Hae Jo a compris que son “vrai” père est celui qui l’a élevé, et non pas celui qui s’est contenté de donner son sperme de manière anonyme.

Durant toute la série Mr Plankton, Hae Jo est à la recherche de son géniteur, celui qui a fait un don dans le conteneur 137 à la banque de sperme. Il existe quatre candidats en tout, et le jeune homme arrive à en tester trois, qui s’avèrent tous négatifs sur les résultats du laboratoire.

Il est donc évident que le quatrième est le bon, mais plutôt qu’aller à sa rencontre, Hae Jo préfère retourner auprès de l’homme qui l’a élevé, malgré les souvenirs douloureux et sa fugue alors qu’il était adolescent. Les deux se réconcilient, et acceptent l’idée d’être parents sans qu’aucun lien de sang ne les relie.

Avec qui finit Jae-mi ?

Jae-mi choisit de rester en couple avec Hae Jo et renonce à son mariage avec Heung.

Elle avoue ses sentiments à Hae Jo et reste à ses côtés jusqu’au bout, acceptant de se lancer dans un road trip, pour prolonger l’aventure dans laquelle il l’avait entraînée lors de ses recherches de père. En devenant des nomades ou des vagabonds qui ne cherchent pas à se rendre à un point précis, ils repoussent ainsi l’idée que Hae Jo puisse mourir à tout moment et profitent du moment présent.

Que devient Heung ?

Après avoir rompu ses fiançailles et s’être libéré de sa mère, Heung se lance lui aussi dans le vagabondage pour rattraper les années passées à se conformer au souhait des autres.

L’ancien promis de Jae-mi goûte ainsi aux joies de la liberté et semble enfin en phase avec lui-même, tout en devenant un vidéaste sur Internet. Plutôt que de vivre pour sa mère, sa fiancée ou sa famille, le quarantenaire peut désormais prendre le temps de se découvrir lui-même.

Y aura-t-il une saison 2 de Mr Plankton ?

Mr Plankton est une mini-série et ne devrait donc pas avoir de saison 2 : le K-drama suit la fin de vie de Hae Jo et sa réconciliation avec ses origines tout en démontrant que les liens de sang n’ont rien d’absolu. Il serait donc surprenant de relancer l’histoire.

Le terme de plancton vient du concept de chaîne alimentaire, et sous-entend que les petits végétaux et animaux aquatiques qui le composent sont tout en bas de la société et ne peuvent que se laisser aller à la dérive. Hae Jo se considère comme tel, ce qui explique ainsi le titre de Mr Plankton : sans le personnage principal et ses vagabondages et errances, la série coréenne n’a donc plus de sens, d’autant plus que les autres personnages ont eux aussi eu droit à un dénouement satisfaisant.

Les dix épisodes de Mr Plankton sont sortis le 8 novembre 2024 sur Netflix. Et pour d’autres contenus, vous pouvez consulter la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.