Mother Land s’inspire de cet ancien film d’horreur japonais méconnu

Si vous avez vu la bande-annonce, vous savez que Mother Land s’inspire de certains classiques du cinéma d’horreur. Mais selon le réalisateur Alexandre Aja, l’inspiration vient de quelque chose de plus inattendu.

Dans plusieurs des meilleurs films d’horreur de tous les temps, on retrouve les mêmes motifs : une famille piégée, une cabane emblématique dans les bois, et tout part en vrille à partir de là. Le film Mother Land (ou Never Let Go en VO), porté par Halle Berry, semble opter pour la même approche… sauf que rien n’est ce qu’il paraît.

Dans ce nouveau film, Berry incarne June, une mère qui fait tout pour protéger ses deux fils Nolan et Samuel de “l’entité maléfique” qui rôde à l’extérieur, excepté qu’elle est la seule à pouvoir la voir. Son objectif principal est de garder ses deux garçons en vie en s’assurant qu’ils restent toujours attachés à une corde lorsqu’ils sont dehors, promettant de ne jamais les lâcher.

Compte tenu de l’intrigue, de nombreux classiques de l’horreur classiques peuvent nous venir à l’esprit quand on pense aux sources d’inspiration possibles, à l’instar de La Cabane dans les bois ou encore The Strangers, qui a eu droit à une nouvelle trilogie un peu plus tôt cette année avec Les Intrus. Mais selon Aja, l’inspiration de Mother Land provient d’un film d’horreur qui est probablement méconnu par la plupart des fans.

Dans une interview avec Dexerto, le réalisateur français a expliqué : « Je revenais sans cesse au film japonais Onibaba [pendant que je faisais Mother Land]. Pour moi, c’est l’un des meilleurs films jamais réalisés.

Il y a quelque chose à propos de ces deux femmes vivant dans les hautes herbes, coupées du monde, et se trahissant à travers ce masque surnaturel qui finit par les posséder. C’était assez proche de ce que je cherchais à créer dans le film. »

Pour ceux qui ne le connaissent pas, le film Onibaba de Kaneto Shindō sorti en 1964 raconte l’histoire d’une mère et de sa belle-fille qui survivent en tuant des soldats pour revendre leurs biens. Lorsque la mère apprend la mort de son fils, elle crée ce masque pour effrayer la belle-fille afin qu’elle reste à ses côtés.

Il existe de nombreuses similitudes entre les deux films, notamment leurs lieux isolés. Tous deux suivent également une mère déséquilibrée, tiraillée entre le surnaturel et ce qui pourrait simplement être une perte de contact avec la réalité.

Pour les amateurs de films d’horreur classiques, il y a une autre influence dans Mother Land que vous pourriez également repérer.

« En termes de films, quand j’ai lu le scénario pour la première fois, cela m’a rappelé en quelque sorte les couches et la complexité de Shining. Même si mon film n’a rien à voir avec celui-ci.

Il y a quelque chose qui fait écho à l’utilisation de la corde pour symboliser l’idée de sécurité, si vous restez à l’intérieur de la maison… ou du moins restez connecté à la maison. »

Toujours considéré comme l’un des meilleurs films de tous les temps, Shining de Stanley Kubrick mettait en vedette Jack Nicholson et Shelley DuVall à l’Overlook Hotel, avec Jack Torrance (Nicholson) qui devenait incontrôlable alors qu’il commence à avoir des expériences surnaturelles.

La date de sortie de Mother Land dans nos salles de cinéma est prévue pour le 25 septembre 2024.