Monstres : à combien s’élevait la fortune de José Menendez avant sa mort ?

La série Netflix fait un carton en présentant les sombres secrets d’une famille menée par José Menendez : à combien s’élevait la fortune du père de Lyle et Erik ?

Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendez dramatise pour Netflix une célèbre affaire criminelle remettant en question les statuts de victimes et coupables. Les deux frères étaient-ils avant tout les cibles d’abus de la part de leurs parents, ou des criminels poussés par l’appât du gain ? En neuf épisodes, l’intrigue retrace une histoire vraie et troublante, mise en scène par les créateurs de Dahmer. Ryan Murphy et Ian Brennan ont en effet retrouvé leur série d’anthologie, qui cherche à pousser les investigations sur de nouveaux faits divers à chaque saison.

Après Jeffrey Dahmer, les showrunners se sont penchés sur le récit de deux frères accusés d’avoir assassiné leurs parents en 1989. Une affaire compliquée, d’autant plus que les avis sont toujours partagés sur les motivations des coupables alors que la série est sortie sur Netflix. Une chose reste sûre, les deux frères ont écopé de la prison à perpétuité, même s’ils continuent de défendre leur cause tandis que de nouvelles preuves d’abus continuent d’apparaître. En revanche, d’autres questions demeurent, dont une qui semble fasciner la toile : à combien s’élevait la fortune de José Menendez, qui serait à la source de nombreux maux de la famille ?

Attention : cet article contient des spoilers de la série Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendez.

Quelle était la fortune de José Menendez à sa mort ?

La fortune de José Menendez était estimée entre 14 et 15 millions de dollars avant qu’il ne soit tué par ses fils Lyle et Erik en 1989.

Miles Crist/Netflix

Une telle somme a été en grande partie accumulée grâce à la carrière de José dans l’industrie du divertissement. Son histoire est même régulièrement citée comme un exemple du rêve américain, ses parents l’ayant envoyé aux États-Unis suite à la révolution cubaine.

Adolescent, José Menendez a appris l’anglais et travaillé dur à l’école, obtenant finalement un diplôme en comptabilité au Queens College. Impressionnant ses employeurs dans les années qui ont suivi, il a été nommé vice-président exécutif de la société de location de voitures Hertz, une filiale de la société RCA.

L’homme d’affaires a ensuite rejoint la division des disques de l’entreprise, gravissant les échelons pour obtenir le statut de cadre supérieur dans les années 80, signant au passage des groupes de musique reconnus comme Duran Duran, The Eurythmics et Menudo.

José constitue une grande partie de sa fortune grâce à cette position, poursuivant ensuite sa carrière dans l’industrie du divertissement. C’est durant cette période qu’il achète la maison de Beverly Hills, alors évaluée à 4 millions de dollars, et qui sera également le lieu de sa mort lorsque sa femme et lui ont été assassinés.

Après leur mort, une grande partie des actifs de la succession Menendez comprenait la propriété de Beverly Hills, une autre à Calabasas que le couple rénovait, les actions de José au sein de LIVE Entertainment (désormais Artisan Entertainment), dont il avait été président, ainsi que divers biens personnels et autres véhicules.

Qu’est-il advenu de la succession Menendez ?

La fortune des Menendez n’a pas duré : après les prêts, les honoraires des avocats et la déduction d’impôts, il ne restait presque rien des 14 millions de dollars estimés.

Miles Crist/Netflix

Selon le LA Times, après les deux premiers procès qui se sont soldés par un jury bloqué (soit sans majorité), Erik et Lyle n’auraient touché aucun héritage quand bien même ils auraient été acquittés des meurtres.

Le journal poursuit en décrivant les faits comme “un retournement de situation remarquable dans une affaire où les procureurs ont longtemps soutenu que les frères avaient tué par haine et cupidité.“

Même les biens immobiliers, qui représentaient une part importante de la fortune, auraient été surestimés. Des rapports indiquent ainsi qu’après les prêts contractés sur les propriétés du couple à Calabasas et Beverly Hills, leur valeur aurait chuté à 5,7 millions de dollars.

Bien que les frères aient partagé une assurance-vie personnelle de 600 000 dollars, les actions à hauteur de 5 millions de dollars pour LIVE Entertainment ont été considérées comme non valables pour des raisons techniques.

Pourquoi Lyle et Erik Menendez n’ont rien touché de l’héritage Menendez ?

Les frères Menendez ayant été reconnus coupables de meurtre avec préméditation en 1996, ils ont été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, et n’ont donc pas pu toucher d’héritage.

Miles Crist/Netflix

L’auteure spécialisée dans le crime, Rachel Pergament, a suggéré qu’après déduction des prêts et impôts, la succession des 14 millions de dollars aurait été réduite à environ 2 millions chacun. En ajoutant les frais juridiques et les dépenses qui ont suivi après la mort de leurs parents, il ne restait donc que “peu” d’héritage, du moins comparé à la somme annoncée au départ.

Néanmoins, les frères ont toujours affirmé que l’argent n’avait jamais été leur motivation. Leur équipe juridique continue de se battre pour que leur condamnation pour meurtre soit annulée et remplacée par une accusation d’homicide involontaire.

Erik et Lyle ont continué à affirmer qu’ils avaient été victimes d’abus sexuels, physiques et psychologiques tout au long de leur vie de la part de leurs parents. De nouvelles preuves soutenant leurs revendications ont émergé ces derniers mois, notamment le témoignage de Roy Rossello, ancien membre du boys band Menudo, et qui affirme que José Menendez l’a violé dans les années 80.

Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendez est disponible sur Netflix depuis le 19 septembre. Pour davantage de détails sur la série, vous pouvez également consulter l’explication du final.