Monstres : La scène de l’appel au 911 était une véritable “obsession” pour un des acteurs

Le drame Netflix a été accusé d’être inexact, mais une scène a été travaillée pour ressembler dans les moindres détails aux faits réels.

Comme tout adepte du true crime le sait certainement, l’une des choses les plus troublantes à laquelle on puisse assister dans une œuvre reprenant des faits divers est le fameux appel aux autorités. Et la série dramatique Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendez n’y échappe pas, souhaitant retranscrire au maximum les étapes importantes et glaçantes de l’affaire du meurtre de Mary Louise et José Menendez.

L’article continue après la publicité

L’appel au 911 qui apparaît dans la série n’est pas l’original, mais les showrunners ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour le reconstituer dans les moindres détails. Au point même d’en faire une obsession pour Nicholas Alexander Chavez, l’interprète de Lyle Menendez.

L’article continue après la publicité

“Nicholas Alexander Chavez a travaillé de manière obsessionnelle pour recréer l’appel au 911 de Lyle dans cette scène de Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendez.“

L’article continue après la publicité

C’est en parlant de la scène en présence de sa collègue Chloë Sevigny pour Netflix que le comédien explique avoir nourri une véritable obsession pour certaines parties de l’enregistrement. L’appel original a ainsi été écouté de nombreuses fois, pour être imité au mieux : “Il y a des parties qui m’ont vraiment, vraiment marqué,” affirme l’acteur.

En réalité, le véritable appel au 911 a duré plus longtemps que la conversation montrée dans Monstres, mais de nombreux détails restent les mêmes. Notamment les interventions d’Erik alors qu’il crie en arrière-plan, tandis que Lyle essaie de calmer son frère. Le passage est clairement dérangeant dans la série Netflix, et prouve que malgré les controverses quant à la véracité des faits, le casting reste l’un des éléments clé de l’histoire créée par les showrunners Ryan Murphy et Ian Brennan.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Comme le fait remarquer un internaute sur X : “Encore une fois, on peut voir à quel point Nicholas est investi dans la perfection de son art. Lorsqu’il regarde et discute de ses scènes et de son approche, ses yeux sont rivés sur l’écran, en cherchant tout ce qu’il peut améliorer la prochaine fois. C’est un acteur !” Ce à quoi un autre ajoute : “La série est franchement difficile à supporter, mais les acteurs ont été brillants dans leur interprétation des personnages, surtout Nicholas et Cooper.”

Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendez est disponible sur Netflix depuis le 19 septembre 2024. Et si la suite de Dahmer ne vous suffit pas, vous pouvez également consulter la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.