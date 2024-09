Cette scène violente de Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendez a choqué les fans

Monstres : L’Histoire de Lyle et Erik Menendez pourrait ne pas être aussi macabre que la précédente saison sur Jeffrey Dahmer, mais attention, car la série Netflix ne retient pas ses coups, avec une représentation « graphique » de la scène du meurtre qui a choqué les abonnés dès le premier épisode.

ATTENTION : cet article contient des SPOILERS et certaines personnes pourraient être dérangées par son contenu.

La saison 2 de Monstres, la série d’anthologies de Ryan Murphy et Ian Brennan, se concentre sur l’affaire d’Erik et Lyle Menendez, deux frères qui ont tué leurs riches parents, Jose et Mary Louise “Kitty”, en 1989.

En plus de mettre en scène les événements qui ont conduit au crime ainsi que les batailles judiciaires qui ont suivi, la nouvelle série Netflix a pris l’audacieuse décision de charger l’épisode 1 avec les horribles meurtres.

Cela commence avec Jose (interprété par Javier Bardem) et Kitty (jouée par Chloë Sevigny) regardant la télévision dans le salon de leur manoir à Beverly Hills, lorsque Lyle (Nicholas Chavez) et Erik (Cooper Koch) entrent armés de fusils de chasse.

Erik commence par tirer plusieurs fois sur son père, avant de retourner l’arme sur Kitty et de lui tirer dessus à travers la main. Ce moment est particulièrement graphique, la caméra se rapprochant de ses doigts alors qu’ils sont arrachés dans une explosion sanglante.

Lyle tire ensuite plusieurs fois sur leurs parents par derrière, alors qu’ils gémissent de douleur, avant de porter un coup fatal dans la tête de Jose. Là encore, la séquence est macabre : les spectateurs voient la balle traverser son orbite, créant un trou béant dans sa tête.

C’est une scène troublante à regarder, d’autant plus quand on sait qu’il s’agit d’une histoire vraie. Selon l’autopsie, Jose s’est fait tirer dessus à six reprises, dont une mortelle à l’arrière de la tête, et Kitty a été touchée dix fois.

Cette séquence glaçante a attiré l’attention des spectateurs depuis la sortie de Monstres : L’Histoire de Lyle et Erik Menendez aujourd’hui (19 septembre) sur Netflix, laissant beaucoup sous le choc face à ce premier épisode sanglant.

Après avoir salué la performance « électrique » de Nicholas Alexander Chavez dans le rôle de Lyle, le célèbre insider Jeff Sneider a déclaré sur X/Twitter : « Je viens de finir le premier épisode de Monstres… Scène de meurtre extrêmement graphique. Préparez-vous… »

Un autre a ajouté : « J’étais vraiment secoué par le caractère graphique de la scène de meurtre. C’est Ryan Murphy, je n’aurais pas dû être surpris, mais c’était horrible à regarder. » Un troisième a continué : « Je viens de finir le premier épisode. Plus graphique que ce à quoi je m’attendais. »

Par ailleurs, une autre internaute a déclaré : « Je n’arrive pas à comprendre ce que je viens de voir, j’ai fini le premier chapitre de Monstres : L’Histoire de Lyle et Erik Menendez. Je peux seulement dire que le premier chapitre m’a beaucoup surpris, je n’avais jamais imaginé qu’ils allaient montrer LA SCÈNE. »

« La scène du meurtre était BRUTALE, je ne m’y attendais pas », a déclaré un autre.

Cependant, un spectateur a souligné une apparente inexactitude : selon des rapports, Jose a été d’abord abattu à l’arrière de la tête et n’a jamais vu ses assassins.

« Pourquoi toutes les séries sur les frères Menendez se trompent-elles TOUJOURS sur la scène de la fusillade !!! Leurs parents leur tournaient le dos et Jose n’a jamais vu qui l’a abattu #MonstersNetflix », a fait remarquer une fan.

Cependant, un autre utilisateur a lui répondu ceci : « C’est une série télévisée et montrer leur réaction est plus cinématographique. Ce n’est pas si difficile à comprendre. Les choses vont être dramatisées. »

Monstres : L’Histoire de Lyle et Erik Menendez est disponible dès à présent sur Netflix. Si vous connaissez l’affaire ou si les spoilers ne vous dérangent pas, vous pouvez lire notre explication de la fin de la série.

