Explication de la fin de Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendez

La fin de la saison 2 de Monstres, officiellement intitulée Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendez, est une scène sombre, revenant sur l’un des nombreux moments clés avant que les frères ne tuent leurs parents en 1989.

Il est important de rappeler que tout ce qui se passe dans cette série Netflix est basé sur des faits réels, qu’il s’agisse de témoignages, d’allégations, d’enregistrements audio ou de transcriptions de procès.

Les co-créateurs Ryan Murphy et Ian Brennan ont passé des années à enquêter sur les nombreux détails troublants de l’affaire Menendez, qui a conduit à deux des procès les plus médiatisés de l’histoire des États-Unis.

Finalement, le jury a donné raison à l’accusation, déclarant les frères coupables d’homicide (ou meurtre au premier degré). Cependant, Erik et Lyle Menendez se battent désormais pour faire entendre leur version des faits, affirmant que leurs actes résultent d’une vie d’abus physique, émotionnel et sexuel infligé par leurs parents.

ATTENTION : cet article contient des SPOILERS sur la série Netflix !

La scène finale de Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendez

À la toute fin de la nouvelle série, les parents José (Javier Bardem) et Mary Louise « Kitty » Menendez (Chloë Sevigny) emmènent Erik (Cooper Koch) et Lyle (Nicholas Chavez) en excursion pour pêcher, sans se douter que leurs fils planifient leur meurtre.

Netflix

Comme cela a été révélé lors du procès, la veille du meurtre de José et Kitty, ils avaient affrété un bateau pour une sortie de pêche au requin. Le capitaine du bateau a déclaré qu’il n’y avait « pas eu beaucoup d’interaction » entre le couple et leurs fils.

Il a affirmé qu’Erik et Lyle étaient restés ensemble à l’avant du bateau, malgré le froid et l’humidité. Selon l’avocate de la défense, Leslie Abramson (Ari Graynor), ils avaient peur d’être tués s’ils se rapprochaient de leurs parents.

Cependant, Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendez propose une explication alternative à leur séparation. Tandis que José s’excuse auprès de Kitty d’avoir eu une liaison, admettant qu’il « avait poursuivi les mauvaises choses », Erik et Lyle sont en train de planifier le meurtre de leurs parents.

« Tu ne vas pas te dégonfler, n’est-ce pas ? C’est toi qui as acheté les armes », demande Erik, ce à quoi Lyle répond : « Non. Allons-y. »

L’accusation veut « du sang »

Avant cela, le neuvième et dernier épisode de la nouvelle saison de Monstres ramène les téléspectateurs en 1995, lors du troisième procès des frères Menendez. Contrairement aux deux premiers qui s’étaient soldés par des jurys suspendus, Erik et Lyle ont été jugés ensemble, et le procès n’a pas été télévisé.

Netflix

À ce stade, l’opinion publique commence à changer à leur égard. Le procès d’OJ Simpson accapare les médias, ils deviennent la risée de la culture populaire, et Leslie fait du grabuge dans la salle d’audience, renforçant ainsi l’argumentation de l’accusation.

Mais un autre élément clé est la décision du juge de ne permettre au jury de délibérer que sur les accusations de meurtre, excluant l’accusation moindre d’homicide involontaire. De plus, leur capacité à témoigner des abus qu’ils auraient subis a été limitée.

Comme le souligne Leslie, après l’acquittement d’OJ Simpson et une série d’échecs, le procureur Gil Garcetti veut « du sang… ils ont besoin d’une victoire, et vite. »

Pour aggraver leur situation, dans l’épisode 8, on apprend que Lyle a compromis leur dossier en acceptant de laisser l’écrivaine Norma Novelli enregistrer leurs conversations. Il pense qu’elle l’aide à écrire un livre qui pourrait financer leur défense.

Cependant, lors d’une réunion avant le procès, l’avocate de Lyle, Jill Lansing (Jess Weixler), lui fait remarquer que Norma a pris le contrôle du livre et le publie elle-même.

Et ce livre contient des déclarations accablantes, notamment qu’il s’est « exercé à pleurer » et qu’il a envisagé de faire du chantage au Dr Jerome Oziel, le thérapeute controversé qui a secrètement enregistré leur confession de meurtre.

Les actions de Lyle créent des tensions entre les frères, qui se disputent avant le troisième procès. Une fois le procès commencé, ils sont dépeints par le procureur David Conn (Paul Adelstein) comme des meurtriers froids et calculateurs motivés par la cupidité.

Même si Leslie s’oppose à plusieurs reprises, ses requêtes sont systématiquement rejetées par le juge. Après leur condamnation pour meurtre au premier degré, le juge annonce deux options de peine : la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ou la peine de mort.

La nouvelle vie des frères Menendez

Netflix

Pendant que le jury délibère, l’un des jurés est victime d’une crise cardiaque. Après son hospitalisation, un nouveau juré intègre le groupe et présente un argument convaincant sur les abus que les frères auraient subis de la part de José et Kitty.

« Si on a même la moindre chance que ce qu’ils ont dit soit vrai, je vous le dis maintenant, je ne serai pas celui qui prendra la responsabilité de leur ôter la vie, car je pense que ce serait une énorme erreur », affirme-t-il.

Après trois jours de délibérations, les frères sont condamnés à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Plus tard, alors qu’Erik évoque son intention de faire appel, le prêtre de la prison tente de l’aider à accepter sa situation en lui disant : « Ta vie est ici maintenant. »

Erik et Lyle sont ensuite transférés de la prison à un centre de détention, mais dans des établissements séparés. Comme nous le savons dans la réalité, ils n’ont été réunis qu’en 2018, lorsque leur demande de purger leur peine ensemble a été accordée.

Alors que les agents les conduisent à leurs destinations respectives, ils se voient à travers la fenêtre et se sourient, suggérant que malgré tout ce qu’ils ont traversé, ils s’aiment toujours.

Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendez est disponible dès maintenant sur Netflix. Vous pouvez également découvrir ces deux autres séries de Ryan Murphy qui sortent en septembre 2024, ainsi que notre liste de toutes les séries à voir en streaming ce mois-ci.