Avant Sonic 3, Shadow obtient sa mini-série : comment la regarder ?

Alors que Sonic 3 est dans les starting-blocks, Sega dévoile une mini-série sur un personnage tout aussi emblématique de l’univers du hérisson bleu.

Sonic fait durer le suspense pour mieux prendre de l’élan : le troisième opus de la franchise en live-action reprenant les aventures du hérisson bleu est attendu pour le 25 décembre 2024 dans les cinémas français. Mais le héros véloce n’est pas le seul personnage créé par Sega pour la franchise de jeux vidéo, et d’autres figures ont fait leur entrée fracassante dans le monde de la prise de vue réelle.

Après la série Knuckles sur Paramount+, ce sera au tour de Shadow de crever l’écran avec la voix de Keanu Reeves, apportant avec lui son lot d’intrigues sombres mais surtout tragiques. Or, l’anti-héros est visiblement à l’honneur en ce moment : non content d’être attendu dans Sonic 3, il aura également bientôt droit à sa participation au jeu vidéo SONIC X SHADOW GENERATIONS. Et à cette occasion, les fans auront l’occasion d’en découvrir davantage sur ses origines, grâce à une toute nouvelle série d’animation.

SONIC X SHADOW GENERATIONS: Dark Beginnings – une série d’animation en trois parties

Pour préparer la sortie du jeu vidéo SONIC X SHADOW GENERATIONS, Sega sort la série d’animation Dark Beginnings sur sa chaîne YouTube.

En tout, la web série aura droit à trois épisodes. Vous pouvez retrouver le calendrier de sortie ci-dessous :

Épisode 1 : ‘Shadow and Maria‘ – 25 septembre 2024

Épisode 2 : ‘Finding the Way‘ – 3 octobre 2024

Épisode 3 : ‘To the Ark‘ – 10 octobre 2024

À ce stade, il est encore difficile de déterminer si les épisodes auront droit à une diffusion traduite en français.

De la même manière, rien ne dit que les origines de Shadow présentées dans la série seront réutilisées pour Sonic 3, mais la probabilité que l’histoire du double de Sonic soit la même que dans le film reste grande. Le choix de Sega de sortir son jeu vidéo à quelques mois du long-métrage réalisé par Jeff Fowler n’est en effet pas anodin, et le titre vidéoludique comportera également des bonus pour célébrer Sonic 3.

