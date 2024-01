Pourquoi Mickey Mouse est tombé dans le domaine public ?

La toute première représentation de la mascotte de Disney est entrée dans le domaine public. Pourquoi ? Et quel en sera l’impact dans l’industrie du divertissement ?

Une multitude de personnages iconiques et bien-aimés sont entrés dans le domaine public cette semaine, dont le Peter Pan original, ou encore l’innocent Tigrou des histoires de Winnie l’Ourson.

Mais celui qui fait le plus parler de lui, c’est Mickey : visible dans la bande-annonce d’un film d’horreur intitulé Mickey’s Mouse Trap, l’emblématique souris de Disney joue du couteau. Et ce n’est pas anodin : si un slasher a été pensé autour du personnage, c’est que les droits d’auteur de ce dernier sont devenus accessibles à tous.

L’entrée de l’icône aux grandes oreilles dans le domaine public s’accompagne néanmoins de plusieurs mises en garde. On vous explique tout.

Mickey Mouse est entré dans le domaine public le 1er janvier 2024, aux côtés de son amie Minnie Mouse. Toutefois, les cinéastes devront faire attention à la manière dont ils représentent le personnage, car la version disponible est uniquement celle de Steamboat Willie.

Mickey Mouse a en effet fait ses débuts dans deux courts-métrages d’animation : Steamboat Willie et Plane Crazy en 1928. Et ses premières apparitions étaient différentes de la version la plus célèbre.

Le Mickey Mouse de Steamboat Willie ne parle pas – il se contente de siffler. Ainsi, ceux qui souhaitent utiliser le personnage ne pourront pas lui donner la voix aiguë, devenue entre-temps l’une des marques de fabrique de la souris.

À ce détail s’ajoutent d’autres points : d’abord, ce premier Mickey ne porte pas les gants blancs qu’on lui connaît désormais. Ensuite, il est en noir et blanc. Impossible donc de l’affubler de son iconique short rouge, sous peine de devenir la cible d’un procès de la part de la compagnie Disney.

Car la compagnie a pensé à tout : elle détient plusieurs licences de son personnage. Mickey est ainsi déposé en tant qu’identifiant de marque aux États-Unis, mais aussi comme mascotte d’entreprise. Ainsi, les produits dérivés et autres objets de merchandising de la souris restent couverts par le droit d’auteur.

Ce que cela signifie pour Mickey Mouse à l’internationale

Face à la situation qui s’annonce complexe, Disney a pris les devants et publié une déclaration, rapportée par CNN.

into frame productions

Selon la société, “les versions plus modernes de Mickey ne sont pas affectées par l’expiration des droits d’auteur de Steamboat Willie, et Mickey continuera de jouer un rôle de premier plan en tant qu’ambassadeur mondial pour la Walt Disney Company dans les récits, attractions de parc à thème et marchandises.“

Avant d’ajouter : “Nous continuerons, bien sûr, de protéger nos droits sur les versions plus modernes de Mickey Mouse et d’autres œuvres qui restent soumises au droit d’auteur.” Avis donc aux petits malins qui auraient voulu profiter d’une éventuelle confusion : la compagnie ne lâchera rien.

Pour l’impact à l’échelle mondiale, c’est The Guardian qui s’est fendu d’une explication : “N’importe qui aux États-Unis peut utiliser le court métrage de 1928 pour créer de nouvelles histoires et œuvres d’art dépeignant Steamboat Willie.“

“Mais comme les protections du droit d’auteur varient d’un pays à l’autre, Steamboat Willie restera protégé jusqu’à au moins 2042 dans certaines juridictions qui étendent la protection aux œuvres 70 ans après la mort du dernier auteur ou créateur restant – or le co-créateur de Steamboat Willie, Ub Iwerks, n’est décédé qu’en 1971.”

Et pour en savoir plus sur le film d’horreur Mickey’s Mouse Trap, c’est par ici.