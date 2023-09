Michael Gambon : 4 rôles marquants de l’interprète de Dumbledore

L’acteur connu pour avoir joué le rôle du directeur de Poudlard dans Harry Potter s’est éteint à l’âge de 82 ans. Il laisse derrière lui une filmographie aussi marquante que géniale.

Il a été le guide de nombreux fans de la saga Harry Potter, incarnant le sage et puissant Dumbledore, mais il va falloir lui dire au revoir : l’acteur s’est en effet éteint à l’âge de 82 ans le 28 septembre, laissant derrière lui des spectateurs endeuillés. Si le rôle du sorcier lui allait bien, Michael Gambon, c’était pourtant bien plus que cela. Sa carrière, longue et remarquable pour ses choix judicieux de rôles intéressants dans des œuvres de qualité, mérite le respect.

On vous propose une petite liste des films les plus marquants de son parcours cinématographique.

Harry Potter et l’Ordre du Phénix de David Yates : parce que.

On ne peut parler de la carrière de Michael Gambon sans évoquer son rôle dans la saga Harry Potter. Qu’on aime ou pas Poudlard, le fait est que l’acteur y a incarné une figure emblématique et sa disparition dans le sixième opus, Le Prince de Sang-Mêlé, en a fait larmoyer plus d’un dans la pénombre des salles de cinéma.

Pourquoi L’Ordre du Phénix, alors ? Notamment pour le Dumbledore clairement différent des précédents opus, qui tente de fuir le héros aux lunettes, craignant de se retrouver en contact avec le grand méchant de l’univers des sorciers. Mais ce qu’on en retient vraiment, c’est le combat entre les deux piliers du monde d’Harry Potter : un duel impressionnant entre Dumbledore et Lord Voldemort en plein Ministère de la Magie, offrant du grand spectacle aux spectateurs. Et rappelant au passage que la réputation du directeur de Poudlard était amplement méritée.

Le Discours d’un Roi de Tom Hooper : papa royal mais peu amical

Le prince Albert (Colin Firth) se retrouve propulsé sur le devant de la scène quand son frère Edouard VIII abdique. Problème : son bégaiement l’empêche de prononcer le moindre discours, et il lui faudra l’aide de son entourage et des cours avec un thérapeute du langage aux méthodes peu conventionnelles pour espérer y parvenir. Et il a intérêt à faire vite, parce que de l’autre côté de la mer, il y a un allemand moustachu qui arrive très bien à les prononcer, ses discours.

Finies la bienveillance et la compréhension de Dumbledore, on a ici droit à une performance, certes courte, mais surtout exemplaire d’un père incapable d’accepter son fils et ses faiblesses. Car le roi Georges V apprécie moyen le bégaiement de son fils, et la scène où il explose contre le jeune prince a de quoi laisser pantois.

Sleepy Hollow de Tim Burton :

Encore une fois dans le rôle d’un daron, mais cette fois-ci celui du rôle féminin. Dans l’un des meilleurs films de Tim Burton, Michael Gambon est un des notables qui reçoivent le détective Crane (Johnny Depp). Ce dernier est envoyé par New-York pour enquêter sur une série de meurtres étranges. Au passage, il rencontrera Katrina Van Tassel (Christina Ricci), fille de Baltus Van Tassel (Michael Gambon).

Le rôle a beau être secondaire, il reste important et parfaitement joué. Et puis, c’est ce bon vieux Baltus qui finit par narrer la légende du cavalier sans tête, grand méchant du film délicieusement gothique.

Le Livre d’Eli d’Albert et Allen Hughes : encore un George ?

On aime ou on n’aime pas, mais son apparition dans le film des Hughes apporte autant un bonus à l’image que du mouvement au scénario.

Dans un monde post-apocalyptique, Eli passe son temps à fuir en parcourant des paysages désolés. Il va devoir changer ses habitudes en rencontrant une femme, Solara, et en décidant de la protéger d’une bande de malfrats typiques de n’importe quel univers dévasté.

Michael Gambon apparaît alors sous les traits d’un vieillard étrange nommé George. D’abord vus comme des petits vieux bien courageux, George et sa femme finissent par révéler leur vraie nature : le couple s’est pris d’intérêt pour le cannibalisme, pratique elle aussi typique des univers post-apo (faut bien se nourrir ma bonne dame !) Dumbledore est loin, si loin…

Bonus : La Vie Aquatique et Fantastic Mr Fox de Wes Anderson

Ce sont des rôles secondaires, d’accord, mais ils font plaisir à voir dans la filmographie aussi délurée que rafraîchissante de Wes Anderson. Drakoulias est un producteur aux côtés d’une version alternative de Cousteau. Quant à Franklin Bean (à qui il prête sa voix), il est le plus malin des trois antagonistes du film d’animation, ennemis des héros poilus de Fantastic Mr Fox.