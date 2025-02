Les meilleurs films et séries en streaming de février pour la Saint Valentin

C’est la saison des amours, et les plateformes de streaming l’ont bien compris : de nombreux films et séries sortent en février 2025 et on a sélectionné les meilleurs pour une soirée parfaite.

Certains vont au restaurant, d’autres préfèrent le cinéma, mais pour la majorité des cas la Saint Valentin reste une date emblématique, et beaucoup de personnes chercheront à en faire une soirée spéciale. Et pour les cinéphiles, c’est du côté des films et séries qu’on trouve le bonheur.

Sauf qu’on peut vite se perdre dans les catalogues chargés et variés des plateformes, au point d’en arriver à de solides prises de tête. Ce qu’on ne souhaite à personne, et pour éviter d’en arriver là, on vous a concocté une petite sélection de nouveautés idéales pour la Saint Valentin : que vous soyez seul ou accompagné, en famille, entre amis ou en amoureux, voici quelques idées de nouveaux contenus qui sortent en février 2025 et qui méritent le détour.

bref 1 & 2

La pastille de Kyan Khojandi débarque sur Disney+, qui offre à ses abonnés une saison 2 inattendue pour la Saint Valentin.

Disney+

La série bref est rapidement devenue un phénomène en 2011, alors que Canal+ diffusait des épisodes de deux minutes pour suivre les chroniques extraordinaires d’un mec ordinaire. Sauf qu’à l’époque, on avait eu droit à un épisode final… qui n’en est finalement pas un.

C’était la surprise de ce début d’année 2025 : la suite de bref, sobrement intitulée bref 2, a en effet été annoncée à quelques semaines de sa sortie. Et c’est cette fois chez Disney+ qu’on retrouvera le protagoniste, pour des récits se penchant sur d’autres problématiques liées à une nouvelle époque et un âge différent. Le format change lui aussi, préférant six épisodes de 30 minutes aux volets de deux minutes. La saison 1 était déjà dispo, la saison 2 vient de débarquer intégralement le 14 février sur Disney+.

À l’ombre des magnolias

Pour celles et ceux qui auraient déjà fini la saison 6 de Virgin River, Netflix a décidé d’offrir une autre série romantique et réconfortante en février : un nouveau chapitre d’À l’ombre des magnolias.

Netflix

La série en quatre saisons s’intéresse à un groupe de femmes et leurs relations dans une petite ville des États-Unis. Amour et amitié sont au rendez-vous, pour une histoire qui promet de devenir l’histoire doudou de nombreux spectateurs. La saison 4 est sortie sur Netflix le 6 février 2025 : l’occasion est donc parfaite pour rattraper tous les épisodes, ou les redécouvrir.

The Witcher : Les sirènes des abysses

Pour celles et ceux qui en ont assez du prince charmant, Netflix propose un sorceleur dans un film d’animation s’amusant à déconstruire le conte de La Petite Sirène.

Netflix

Le long-métrage reprend la nouvelle d’Andrzej Sapkowski Une once d’abnégation, qui inverse les rôles du célèbre conte La Petite Sirène : dans Les Sirènes des abysses, la princesse des océans refuse en effet de céder sa queue de poisson au profit de deux jambes hideuses, et le prince ne recule pas davantage sur le champ de bataille, ne souhaitant pas abandonner son père sur la terre ferme.

Mais le film présente surtout une nouvelle aventure pour Geralt de Riv, sorceleur de la licence The Witcher que Netflix adapte depuis les débuts de la série reprenant les livres Le Sorceleur. Romance et bagarre seront tous deux au rendez-vous, pour ceux qui ne sauraient pas choisir entre les deux.

The Gorge

Les monstres sont décidément au rendez-vous pour le mois de février 2025 : le film The Gorge promet un thriller sur fond d’histoire d’amour pas comme les autres.

Apple TV+

Apple TV+ mise beaucoup sur son nouveau film, grâce notamment à un casting étoilé incluant Anya Taylor-Joy, Miles Teller ou encore Sigourney Weaver, le tout sous la direction de Scott Derrickson. Un cinéaste qui n’en est pas à son coup d’essai du côté de l’horreur, ayant déjà signé des films comme Sinister ou le found footage V/H/S/85.

The Gorge joue de son côté avec la solitude de ses personnages, qui se rencontreront en pleine mission (très) spéciale : les deux agents surentraînés devront en effet surveiller une étrange gorge, ayant pour objectif de ne rien laisser s’en échapper.

Common Side Effects

Si les bons sentiments ne sont pas trop votre truc, ce sera plutôt avec Common Side Effects que vous trouverez votre bonheur : la série d’animation sur Max promet de vous faire passer un moment très particulier, entre humour et frissons.

Adult Swim

On y suit les aventures de Marshall et Frances, qui ont le malheur d’être au courant de l’existence d’un remède à presque tous les maux – forcément, puisque c’est Marshall qui l’a créé. Ce qui ne va pas plaire à l’industrie pharmaceutique, qui doit défendre ses propres intérêts. Designs loufoques, intrigue palpitante et humour incisif, ce thriller a tout ce qu’il faut pour passer la Saint Valentin à l’abri des clichés cucul la praline et autres niaiseries.

Love is Blind Saison 8

L’amour c’est chouette, mais on préfère parfois que ce soit les autres qui se prennent des rateaux. Quoi de mieux dans ce cas que de mater une téléréalité comme Love is Blind ?

Netflix

Netflix frappe encore avec ses émissions de séduction : alors que la saison 4 de Sauve qui pécho vient de se conclure sur la formation de couples finaux – et de célibataires évincés de la rude compétition -, c’est au tour de Love is Blind de revenir sur la plateforme de streaming. La saison 8 démarre en effet dès février, pour une diffusion hebdomadaire. Et Netflix tease déjà des “rebondissements inattendus et des révélations choquantes” pour les épisodes d’une heure dans lesquels des célibataires endurcis du Minnesota vont tenter des dates à l’aveugle.

Apple Cider Vinegar

Les amateurs de true crime aussi ont droit à leur Saint Valentin, parce que l’amour peut très bien être toxique : c’est en tout cas comme ça qu’est présentée l’influenceuse Belle Gibson, incarnée ici par Kaitlyn Dever.

Netflix

Dès le début, la mini-série Apple Cider Vinegar prévient ses spectateurs : “C’est une histoire vraie basée sur un mensonge. Certains noms ont été modifiés pour protéger des gens innocents. Belle Gibson n’a pas été payée pour recréer son histoire.” Manipulation de personnes malades et fragilisées, relations toxiques, tous les red flags sont de sortie pour cette nouvelle entrée estampillée Netflix, disponible sur la plateforme de streaming depuis le 6 février 2025.

Et si toutes ces propositions ne vous suffisent pas et qu’il vous faut un choix plus large, vous pouvez aussi jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming, toutes plateformes confondues.